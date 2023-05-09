Ральф Шумахер: «Леклер и Сайнс – главная проблема «Феррари»
Ральф Шумахер поделился мнением о главной проблеме «Феррари» после Гран-при Майами.
«Феррари» вновь не оправдала ожиданий. При взгляде со стороны команда производит очень хорошее впечатление с момента прихода Фреда Вассера. Многое поменялось.
Главной проблемой я считаю гонщиков. На мой взгляд, Шарль Леклер и Карлос Сайнс недостаточно стабильны.
Леклер сам признался, что неправильно настроил машину, не прислушавшись к инженерам. Его ошибки показывают, что он либо недостаточно зрелый гонщик, либо не способен стабильно показывать уровень, достаточный для борьбы за титул в «Феррари».
Сайнс в один уик-энд отставал от Леклера на восемь десятых, а в Майами был на его уровне, но перетормозил на въезде на пит-лейн. Честно сказать, команда в данный момент проявляет себя лучше, чем оба пилота», – поделился мыслями эксперт немецкого Sky и бывший гонщик «Формулы-1».
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Вопросов нет, работа ведется, но пилотов обвинять сейчас это забавно.
У Ferrari не лучшая ситуация, даже если они захотят слить этих клованов, кого брать вместо них? У всех достойных пилотов контракты.
А Мага доказал, что машину Леклера собрали хреново. Он всю гонку на неё жаловался. Или вы не смотрели?