Ральф Шумахер: «Леклер и Сайнс – главная проблема «Феррари»

Теги Феррари Ральф Шумахер Карлос Сайнс Формула-1 Шарль Леклер Фредерик Вассер Гран-при Майами Авто

Ральф Шумахер поделился мнением о главной проблеме «Феррари» после Гран-при Майами.

«Феррари» вновь не оправдала ожиданий. При взгляде со стороны команда производит очень хорошее впечатление с момента прихода Фреда Вассера. Многое поменялось.

Главной проблемой я считаю гонщиков. На мой взгляд, Шарль Леклер и Карлос Сайнс недостаточно стабильны.

Леклер сам признался, что неправильно настроил машину, не прислушавшись к инженерам. Его ошибки показывают, что он либо недостаточно зрелый гонщик, либо не способен стабильно показывать уровень, достаточный для борьбы за титул в «Феррари».

Сайнс в один уик-энд отставал от Леклера на восемь десятых, а в Майами был на его уровне, но перетормозил на въезде на пит-лейн. Честно сказать, команда в данный момент проявляет себя лучше, чем оба пилота», – поделился мыслями эксперт немецкого Sky и бывший гонщик «Формулы-1».

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21 комментарий

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M93
Хм, а я думал у Феррари фундаментальные проблемы с шасси и аэродинамикой. А оно вон как - это пилоты. Ясно - нужно звать Мика, он спасение Феррари.
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Tutti Pazzi per Materazzi
Ответ M93
Хм, а я думал у Феррари фундаментальные проблемы с шасси и аэродинамикой. А оно вон как - это пилоты. Ясно - нужно звать Мика, он спасение Феррари.
и Шварцмана!
Самая отмороженная ОПГ, которую будут боятся все в паддоке
+18
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Демид Котов
Конечно, а машины они тоже сами делают? Или есть инженеры?
+21
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RusSt
Единственное с чем соглашусь что с приходом Вассера команда стала лучше выглядеть со стороны. Если при Бинотто над командой откровенно смеялись все кому не лень, сейчас поводов стало меньше. Но при этом пропала скорость, отсюда и проблемы гонщиков
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Minuvert
Ответ M93
Хм, а я думал у Феррари фундаментальные проблемы с шасси и аэродинамикой. А оно вон как - это пилоты. Ясно - нужно звать Мика, он спасение Феррари.
Он занят спасением Мерседеса к Имоле
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Schiaff1no
Да, замечательно команда себя проявляет, откатиться с борьбы за второе места до уровня середняка.
Вопросов нет, работа ведется, но пилотов обвинять сейчас это забавно.
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Рнпрл Аари
Типичный Ральф, про нестабильность пилотов он конечно отчасти прав но Леклер ошибается потому что пытается выжать из болида больше чем болид может дать. Тут скорее больше команда виновата ибо второй год не могут решить проблемы с износом шин и стабильностью болида, посмотрим что в Имоле обновления покажут.
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Евгений Потапенко
Гнать надо этих гонщиков, и звать Мика. Он и машину построит, и настроит, и команду за собой поведет к светлому будущему.
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Luca di Montezemolo
Слава Вильнева покоя не дает, практически любое мнение бредовое. Нет, ну сайнц имеет проблемы с темпом, а эклер ошибается, но на космовозе типа ньюивозки они бы спокойно брали дубли, и после любых ошибок в квалах легко бы на прямой всех обьезжали и вокруг все говорили бы о мегаскилле, так что не соглашусь как обычно с ральфом, хотя адекватные вещи он говорит чуть чаще вильнева, но он старается его догнать.
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ibra207
Ответ M93
Хм, а я думал у Феррари фундаментальные проблемы с шасси и аэродинамикой. А оно вон как - это пилоты. Ясно - нужно звать Мика, он спасение Феррари.
Он не про недостатки машины, а о том что с приходом Васера команда практически не косячит, но косячят пилоты
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Engelbert
Леклер, Сайнс, Феттель, Райконнен, Алонсо - одни днари за Феррари гоняли, чего уж там. Болид то всегда самовоз.
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_Nibelungen_
Ральф сгущает краски, по другому он видимо не умеет. Но кое в чём с ним можно согласиться. С Сайнсом всё понятно, он просто медленный, но на плохой машине ему как-будто комфортнее, поэтому и по очкам он впереди, прямо как в 2021 году. А вот Леклер реально разочаровывает. Огромное количество ошибок и аварий, выпрыгивает из штанов когда в этом нет смысла, его поулы бестолковы, не набирает важные для команды очки. Разве так выглядит лидер команды? Нет.
У Ferrari не лучшая ситуация, даже если они захотят слить этих клованов, кого брать вместо них? У всех достойных пилотов контракты.
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sinkindragon@gmail.com
Ответ Tutti Pazzi per Materazzi
и Шварцмана! Самая отмороженная ОПГ, которую будут боятся все в паддоке
и будет фурам «шиши», а не чемпионство
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Евгений Потапенко
Ответ _Nibelungen_
Ральф сгущает краски, по другому он видимо не умеет. Но кое в чём с ним можно согласиться. С Сайнсом всё понятно, он просто медленный, но на плохой машине ему как-будто комфортнее, поэтому и по очкам он впереди, прямо как в 2021 году. А вот Леклер реально разочаровывает. Огромное количество ошибок и аварий, выпрыгивает из штанов когда в этом нет смысла, его поулы бестолковы, не набирает важные для команды очки. Разве так выглядит лидер команды? Нет. У Ferrari не лучшая ситуация, даже если они захотят слить этих клованов, кого брать вместо них? У всех достойных пилотов контракты.
Но Ральф то знает, кого надо взять....
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iden prime
Ответ Великий Алонсо
И в чем Ральф не прав? На таком Феррари Фернандо Алонсо выиграл бы титул.
заткнись уже
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Рома Классик
Отсутствие мозга - главная проблема Ральфа
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Jack 13th
Ответ SimpleSimon
неужто на современном болиде РБ Карлос ездил бы хуже Чеко? Не в Сайнсе дело. Мага наглядно показал, чего стоит Феррари сейчас.
Хуже.
А Мага доказал, что машину Леклера собрали хреново. Он всю гонку на неё жаловался. Или вы не смотрели?
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