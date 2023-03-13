Леклеру грозит штраф, перестановки в «Феррари», погиб сын президента ФИА, Мазепин на Килиманджаро и другие события «Ф-1» за неделю

Sports.ru представляет дайджест событий «Формулы-1» и других гоночных событий за прошедшую неделю.

1. Леклеру грозит моторный штраф на втором Гран-при сезона из-за потери двух батарей и блоков электроники, но шанс избежать наказания остается. На первом этапе Шарлю заменили компоненты перед стартом гонки, но монегаск все равно сошел.

2. Перестановки в «Феррари»: команду покинул глава отдела аэродинамики (уже известно, кто претендует на данную должность). Появилась информация о конфликте между Вассером и исполнительным директором Виньей, а также о возможном уходе спортивного директора Мекьеса.

3. Сын президента ФИА бен Сулайема погиб в ДТП.

4. «Мерседес», как сообщается, начал тестировать два альтернативных варианта концепции, Хэмилтон выразил недовольство тем, что команда «не послушала» его в прошлом году.

Главный гоночный инженер пообещал «видимые изменения» уже в ближайших гонках. Кроме того, «Мерседес» обратился к болельщикам и сообщил, что понимает их боль из-за неоправдавшихся надежд.

5. Мазепин покорил высочайшую точку Африки – Килиманджаро. В горах Никита отпраздновал свой 24-й день рождения.

6. Нельсон Пике может получить штраф в два миллиона долларов за расистские оскорбления в адрес Хэмилтона.

7. Штайнеру «не стыдно» за слова о Шумахере в Drive to Survive. Гюнтер заявлял, что Мику не нужны тормоза – он «####### медленно» едет.

8. Жан Тодт поздравил Мишель Йео с «Оскаром». Подруга экс-президента ФИА стала первой азиаткой, завоевавшей награду за лучшую женскую роль.

9. Второй Гран-при в Мексике может появиться стараниями отца Серхио Переса. Бизнесмен оценил реалистичность проекта в 60 процентов.

🏆 Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Бахрейна

🔔 Ближайшие гонки

1. Гран-при Саудовской Аравии «Ф-1» и этап «Ф-2» (17-19 марта).

2. Ралли Мексики WRC (16-19 марта).

3. Первый этап сезона WEC в Себринге (17 марта).

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