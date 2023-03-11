Отец Переса намерен организовать второй Гран-при в Мексике: «Реалистичность – 60 процентов, ФИА и «Ф-1» открыли двери»

Антонио Перес Гарибай продвигает идею двух «Формулы-1» в Мексике.

Бизнесмен и отец гонщика « » ожидает, что в ближайшем будущем к этапу в Мехико добавится гонка в Канкуне. Подготовкой этапа Антонио занимается вместе с другими местными предпринимателями.

«На прошлой неделе я встречался с мексиканскими бизнесменами, и мы уже подготовили письма о намерениях. Думаю, мы представим проект в середине июля, проведем изменения трассы, чтобы все подготовить к началу работы.

На сегодня реалистичность – 60 процентов. Самое главное, что ФИА и « » уже это приняли, открыли двери», – заявил Перес-старший в интервью Esto.

Отец гонщика «Ф-1» идет в президенты Мексики – на славе сына и связях с олигархом. Да, тот весельчак с флагом на подиумных вечеринках