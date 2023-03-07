«Мерседес» начал тестировать два альтернативных варианта концепции (AMuS)
«Мерседес» готов отказаться от текущей концепции болида.
На это намекал исполнительный директор команды Тото Вольфф после Гран-при Бахрейна.
«В ближайшие дни и недели выберем, какая будет [концепция] болида. Вполне очевидно, куда нужно двигаться», – отметил босс.
Редактор Auto Motor und Sport Михаэль Шмидт подтвердил, что «Мерседес» начал тестировать новые решения в аэротрубе.
«Да, я считаю, что у «Мерседеса» есть два готовых варианта в качестве альтернатив», – сообщил журналист.
Тото Вольфф: «Выберем концепцию болида «Мерседеса» в ближайшее время. Очевидно, куда нужно двигаться»
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