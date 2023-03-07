«Мерседес» начал тестировать два альтернативных варианта концепции (AMuS)

«Мерседес» готов отказаться от текущей концепции болида.

На это намекал исполнительный директор команды Тото Вольфф после .

«В ближайшие дни и недели выберем, какая будет [концепция] болида. Вполне очевидно, куда нужно двигаться», – отметил босс.

Редактор Auto Motor und Sport Михаэль Шмидт подтвердил, что «Мерседес» начал тестировать новые решения в аэротрубе.

«Да, я считаю, что у «Мерседеса» есть два готовых варианта в качестве альтернатив», – сообщил журналист.

Тото Вольфф: «Выберем концепцию болида «Мерседеса» в ближайшее время. Очевидно, куда нужно двигаться»

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