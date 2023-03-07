«Мерседес» начал тестировать два альтернативных варианта концепции (AMuS)

Теги Гран-при Бахрейна Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Авто

«Мерседес» готов отказаться от текущей концепции болида.

На это намекал исполнительный директор команды Тото Вольфф после Гран-при Бахрейна.

«В ближайшие дни и недели выберем, какая будет [концепция] болида. Вполне очевидно, куда нужно двигаться», – отметил босс.

Редактор Auto Motor und Sport Михаэль Шмидт подтвердил, что «Мерседес» начал тестировать новые решения в аэротрубе.

«Да, я считаю, что у «Мерседеса» есть два готовых варианта в качестве альтернатив», – сообщил журналист.

Тото Вольфф: «Выберем концепцию болида «Мерседеса» в ближайшее время. Очевидно, куда нужно двигаться»

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10 комментариев

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Batt Monner
Мерс занялся тем, что умеет лучше всего - вбухивать ярды внутри серой бухгалтерии. Осталось выбить пару директив от ФИА и самовоз будет построен
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евгений рычков
Ответ alex1382
как там к концу сезона с потолком расходов будет ситуация?
Пох... на лимит. Ну накажут на 7 лямов и небольшое ограничение в трубе на следующий год и делов.
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Марат Кагин
будет черный РБ или Ам? думаю АМ сможет предоставить более качественные фото
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Jan Vorontsov
Ответ alex1382
как там к концу сезона с потолком расходов будет ситуация?
Накажут Ред Булл и возможно Астон Мартин.
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Incendier Deafening
Надеюсь Мерс выберет наилучший вариант тачки для монегаска.
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sir_shir
Ответ alex1382
как там к концу сезона с потолком расходов будет ситуация?
Да они спокойно пол-ярда под юбкой спрячут
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Рнпрл Аари
Аж два? А как насчёт лимита на бюджет? Выбрать одно, ее ещё надо дорабатывать походу сезона. Интересно даже как они это превернут
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alex1382
как там к концу сезона с потолком расходов будет ситуация?
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tick_tick_BOOM
Как в том фильме: синюю или красную?
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Анатолий Зубков
Наконец-то в команде послушались местного Луку, который уже второй год ноет про корыто и ошибочную концепцию болида.
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