Валттери Боттас: «В «Мерседесе» мне не разрешили бы носить маллет, полагаю. В «Альфа Ромео» я могу быть собой»

рассказал о свободе, которую почувствовал в « ».

Боттас сравнил обстановку в швейцарской команде и « », где выступал с 2017 по 2021 годы.

«Атмосфера отличается. Разумеется, большую роль играет тот факт, что при сражении за титул давление больше и так далее. Но дело также в размере команды. Для меня один из важнейших факторов, благодаря которому я чувствую себя раскрепощеннее, заключается в большей уверенности в будущем.

Я чувствую, что могу по-настоящему быть собой. Так что, конечно, разница есть. Скажем так, политика компании у разных работодателей отличается, какие-то вещи могут ограничиваться», – заявил финн.

Боттас предположил, что в «Мерседесе» не смог бы носить австралийскую ретроприческу маллет:

«Полагаю, мне бы не разрешили! Вот один из примеров.

Но, думаю, дело еще и в том, что становишься старше. «Ф-1» научила меня, что порой не стоит воспринимать вещи слишком серьезно – и особенно себя. Так что чувствую себя чуть счастливее во всем».

Валттери сообщил, что подобный настрой частично привит его девушкой – велосипедисткой Тиффани Кромвель:

«Она австралийка и, я бы сказал, живет моментом, делает вещи, которые дарят счастье. Как человек, который живет со мной, она оказывает большое влияние. Она по-прежнему пытается сделать из меня австралийца, и процесс движется шаг за шагом».

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