«Феррари» покинул глава отдела аэродинамики (It.motorsport)

Руководитель отдела концепции болида «Феррари» Давид Саншес ушел из команды.

Об этом сообщает It.motorsport.com. По информации итальянского издания, специалист присоединится к одной из британских команд. Решение предположительно не связано с выступлением «Феррари» на – оно готовилось заранее.

Саншес работал в «Феррари» с 2012 года, а в 2021-м получил должность ведущего инженера и возглавил отдел аэродинамики. Француз руководил разработкой двух последних машин – F1-75 и SF-23 – и являлся одной из ключевых фигур эры .

Как отмечают журналисты, уход Саншеса окажет существенное влияние на Скудерию и в особенности на доработку машины 2023 года.

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