«Феррари» покинул глава отдела аэродинамики (It.motorsport)

Теги переходы Гран-при Бахрейна Феррари Формула-1 Маттиа Бинотто Давид Саншес Авто

Руководитель отдела концепции болида «Феррари» Давид Саншес ушел из команды.

Об этом сообщает It.motorsport.com. По информации итальянского издания, специалист присоединится к одной из британских команд. Решение предположительно не связано с выступлением «Феррари» на Гран-при Бахрейна – оно готовилось заранее.

Саншес работал в «Феррари» с 2012 года, а в 2021-м получил должность ведущего инженера и возглавил отдел аэродинамики. Француз руководил разработкой двух последних машин – F1-75 и SF-23 – и являлся одной из ключевых фигур эры Маттиа Бинотто.

Как отмечают журналисты, уход Саншеса окажет существенное влияние на Скудерию и в особенности на доработку машины 2023 года.

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5 комментариев

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Рнпрл Аари
Ответ Артём Рубанков
"к одной из британских команд." - хм, она такая большая, зеленая и злая?
Там уже занято правой рукой Нью. Возможно в Мак
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Рнпрл Аари
Будет шок если Нью решит починить Феррари и уйдет из РБ😂. А так возможно новый руководитель аэродинамики решит проблему с износом резины
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DMITRY UDODOV
Scuderia Cringari
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Mr.Alien
Directed by
ROBERT B. WEIDE
+2
0
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Артём Рубанков
"к одной из британских команд." - хм, она такая большая, зеленая и злая?
+3
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+3
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