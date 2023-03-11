Штайнеру «не стыдно» за слова о Шумахере в Drive to Survive. Гюнтер заявлял, что Мику не нужны тормоза – он «####### медленно» едет

не жалеет, что прошелся по в Drive to Survive.

Жесткие высказывания руководителя «Хааса» о бывшем подопечном попали в пятый сезон сериала от Netflix. В конце 2022 года Мик покинул команду и стал резервным пилотом « ».

Так Штайнер прокомментировал аварию Шумахера в Саудовской Аравии:

«Дело плохо. [Ущерб] между полумиллионом и миллионом, я бы сказал. #######. Мы дали ему год на обучение, и что он делает? Во второй гонке ########### машину, потому что напарник [ ] быстрее».

На Гран-при Майами Мик врезался в из «Астон Мартин». В ответ на замечание Магнуссена о том, что партнер способен выступать лучше, босс возразил:

«Но как только он пытается выжать больше, то попадает в аварию, #####, понимаешь».

В Азербайджане Штайнер высказался о жалобах Шумахера на состояние тормозов:

«Он беспокоится о перегреве тормозов. ######. Он едет так ####### медленно, что ему не нужны тормоза».

Харизматичный руководитель «Хааса» признался, что ему «не стыдно» за данные замечания.

«Я не смотрел сериал, но выдавал комментарии и помню некоторые из фраз, которые говорил. Естественно, Drive to Survive показывает худшие и наиболее трудные моменты – это нужно для шоу.

Я сказал то, что сказал. Не могу взять слова назад, и было решено их не убирать, потому что скрывать нечего – что есть, то есть. Мне не стыдно.

Могу объяснить это тем, что был «в пылу момента». К примеру, я мог сказать что-то, что не произнесу сейчас. Но такое случается в гонках, поэтому не стоит углубляться в анализ моего психологического состояния», – объяснил Штайнер.

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