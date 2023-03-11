Штайнеру «не стыдно» за слова о Шумахере в Drive to Survive. Гюнтер заявлял, что Мику не нужны тормоза – он «####### медленно» едет

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Гюнтер Штайнер не жалеет, что прошелся по Мику Шумахеру в Drive to Survive.

Жесткие высказывания руководителя «Хааса» о бывшем подопечном попали в пятый сезон сериала от Netflix. В конце 2022 года Мик покинул команду и стал резервным пилотом «Мерседеса».

Так Штайнер прокомментировал аварию Шумахера в Саудовской Аравии:

«Дело плохо. [Ущерб] между полумиллионом и миллионом, я бы сказал. #######. Мы дали ему год на обучение, и что он делает? Во второй гонке ########### машину, потому что напарник [Кевин Магнуссен] быстрее».

На Гран-при Майами Мик врезался в Себастьяна Феттеля из «Астон Мартин». В ответ на замечание Магнуссена о том, что партнер способен выступать лучше, босс возразил:

«Но как только он пытается выжать больше, то попадает в аварию, #####, понимаешь».

В Азербайджане Штайнер высказался о жалобах Шумахера на состояние тормозов:

«Он беспокоится о перегреве тормозов. ######. Он едет так ####### медленно, что ему не нужны тормоза».

Харизматичный руководитель «Хааса» признался, что ему «не стыдно» за данные замечания.

«Я не смотрел сериал, но выдавал комментарии и помню некоторые из фраз, которые говорил. Естественно, Drive to Survive показывает худшие и наиболее трудные моменты – это нужно для шоу.

Я сказал то, что сказал. Не могу взять слова назад, и было решено их не убирать, потому что скрывать нечего – что есть, то есть. Мне не стыдно.

Могу объяснить это тем, что был «в пылу момента». К примеру, я мог сказать что-то, что не произнесу сейчас. Но такое случается в гонках, поэтому не стоит углубляться в анализ моего психологического состояния», – объяснил Штайнер.

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8 комментариев

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Kasper N . P .
Штайнер тот еще конь конечно, но это лишний штришок к портрету Шуми-младшего, которого тут некоторые адепты до сих пор невоспетым гением выставляют
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Batt Monner
Ответ jet_set
Абсолютно не защищая Шумахера младшего, можно задать Штайнеру множество вопросов. 1. Почему обновления получил только Магнуссен? 2. Почему у Шумахера-мл все время были альтернативные стратегии? 3. Почему Кевин превратился в абсолютно НЕ командного пилота именно когда напарником был Мик?
4. Почему Магнуссен, для которого Мик главный соперник, встал на защиту напарника, которого поносит босс
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Листок яблони
Ответ Pavel Nikolaev
Столько визгу было, когда Мик выигал с запасом F2 , выступая за Prema. С запасом Мазепина драл в Хаасе. В чем смысл таких серий, если там тянут за уши?
Смысл в том, чтобы хоть где-то были веселые гонки, а не унылые покатушки, как в ф-1.
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Batt Monner
Если руководитель команды эталонное быдло, то шо поделаешь. В Хаасе не было ни одного пилота, который бы пошел на повышение - наоборот, все пилоты Хааса после выступления за Хаас завершали свои карьеры
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jet_set
Абсолютно не защищая Шумахера младшего, можно задать Штайнеру множество вопросов.
1. Почему обновления получил только Магнуссен?
2. Почему у Шумахера-мл все время были альтернативные стратегии?
3. Почему Кевин превратился в абсолютно НЕ командного пилота именно когда напарником был Мик?
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Анатолий Зубков
Ответ うちはイタチ
этот клоун и стыд - несовместимые понятия. он несёт такую дичь, что его всерьёз никто даже не воспринимает
А что не так говорит Штайнер по отношению ко всем эпизодам, которые тут описаны? Мик покруче Мазепина разбивал болид и был медленнее Магнуссена, и это факты, а не кино.
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Pavel Nikolaev
Столько визгу было, когда Мик выигал с запасом F2 , выступая за Prema. С запасом Мазепина драл в Хаасе. В чем смысл таких серий, если там тянут за уши?
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うちはイタチ
этот клоун и стыд - несовместимые понятия. он несёт такую дичь, что его всерьёз никто даже не воспринимает
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