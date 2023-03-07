Ланс Стролл – Алонсо: «Рад, что не в «Альпин»?»

вспомнил бывшую команду , поздравляя испанца с подиумом.

Двукратный чемпион «Формулы-1» занял третье место в первой гонке за «Астон Мартин», Стролл финишировал шестым. Ланс прервал интервью нового напарника после Гран-при Бахрейна, обнял его и упомянул «Альпин» в поздравлении.

«Ты доволен, нет? Рад, что не в « »? Рад, что теперь в зеленой машине?

Счастлив за тебя» – произнес канадец со смехом.

«Астон Мартин» – 2-й в чемпионате после Гран-при Бахрейна. Сезон-2022 команда завершила на 7-м месте

Алонсо – гоночный маньяк: в 41 год сильнее и быстрее молодых, снова выгрызает подиумы! Откуда такие суперсилы?