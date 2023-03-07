Ланс Стролл – Алонсо: «Рад, что не в «Альпин»?»

Теги Гран-при Бахрейна Фернандо Алонсо Формула-1 Астон Мартин Ланс Стролл Альпин Авто

Ланс Стролл вспомнил бывшую команду Фернандо Алонсо, поздравляя испанца с подиумом.

Двукратный чемпион «Формулы-1» занял третье место в первой гонке за «Астон Мартин», Стролл финишировал шестым. Ланс прервал интервью нового напарника после Гран-при Бахрейна, обнял его и упомянул «Альпин» в поздравлении.

«Ты доволен, нет? Рад, что не в «Альпин»? Рад, что теперь в зеленой машине?

Счастлив за тебя» – произнес канадец со смехом.

«Астон Мартин» – 2-й в чемпионате после Гран-при Бахрейна. Сезон-2022 команда завершила на 7-м месте

Алонсо – гоночный маньяк: в 41 год сильнее и быстрее молодых, снова выгрызает подиумы! Откуда такие суперсилы?

3 комментария

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Shadow1882
Ну Лэнс имеет огромный опыт общения с дедами. Алонсо будет с ним как рыба в воде)
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apurin.anatol
Ответ Великий Алонсо
Конечно рад! Где это мусорное ведро Альпин теперь и где Великий Астон Мартин с Великим Фернандо Алонсо.
Еще бы)
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Великий Алонсо
Конечно рад! Где это мусорное ведро Альпин теперь и где Великий Астон Мартин с Великим Фернандо Алонсо.
+13
-4
+9
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