Джереми Кларксон: «Ф-1» годами бесила, а теперь машины могут преследовать друг друга, аэродинамика стала гораздо лучше»

Теги Гран-при Бахрейна Формула-1 Джереми Кларксон контент Авто

Джереми Кларксон высказался о «Формуле-1».

Популярный ведущий поделился мнением во время посещения Гран-при Бахрейна.

«Первая гонка «Ф-1», которую я посетил за многие годы. Возвращение – это фантастика. Обожаю «Формулу-1». Она годами бесила, а теперь я вернулся, потому что машины могут преследовать друг друга, а аэродинамика стала гораздо лучше.

Моя дочь – очень большая фанатка, и я могу обсуждать с ней «Ф-1». Поверить не могу, насколько большими стали болиды. Огромные!» – отметил Кларксон.

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3 комментария

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Lordk
Ответ Виктор Никитин
ну не знаю, преследуют, но обгонять всё равно сложно.. позавчера несколько раз болиды сносило всё равно из-за грязного воздуха..
Да кажется сейчас сложность обгона как раз на нужном уровне. Главное, что теперь один болид может приблизиться к другому имея выигрыш в 0.1сек с круга, а не 1-2 секунды. Если кто-то имеет возможность долго обороняться имея противника, который висит менее чем в болиде от него — это же круто (если не как в Монако, а именно в борьбе).
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timx
О чем он? даже Перес не может преследовать фейкового.
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Виктор Никитин
ну не знаю, преследуют, но обгонять всё равно сложно.. позавчера несколько раз болиды сносило всё равно из-за грязного воздуха..
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