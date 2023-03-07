Джереми Кларксон: «Ф-1» годами бесила, а теперь машины могут преследовать друг друга, аэродинамика стала гораздо лучше»

Джереми Кларксон высказался о «Формуле-1».

Популярный ведущий поделился мнением во время посещения .

«Первая гонка «Ф-1», которую я посетил за многие годы. Возвращение – это фантастика. Обожаю «Формулу-1». Она годами бесила, а теперь я вернулся, потому что машины могут преследовать друг друга, а аэродинамика стала гораздо лучше.

Моя дочь – очень большая фанатка, и я могу обсуждать с ней «Ф-1». Поверить не могу, насколько большими стали болиды. Огромные!» – отметил Кларксон.

Джереми Кларксон: «Смотрю на машины из окна – это интереснее, чем говношоу в Монако»