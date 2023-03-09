У Леклера есть шанс избежать штрафа на втором Гран-при сезона: один из блоков электроники можно спасти (It.motorsport)

может избежать потери позиций на .

Как предполагалось ранее, пилоту «Феррари» придется использовать третьи элементы силовой установки (батарею и блок контролирующей электроники) на втором этапе сезона, что приведет к штрафу.

Перед Гран-при Бахрейна Леклеру заменили данные компоненты. В гонке монегаск сошел, что связывают с поломкой электроники.

По информации It.motorsport.com, вторые элементы двигателя (которые были установлены в момент схода) действительно потеряны, однако первый блок электроники можно спасти. Издание также утверждает, что в Бахрейне пострадала лишь одна батарея. Таким образом, есть шанс избежать штрафа в Джидде, использовав первые компоненты.

Журналист Франко Нуньес отмечает, что проблема с электроникой установлена и устранена.

Фирменный старт сезона «Феррари»: от болида Леклера полетели детали на первых же зачетных метрах, в гонке отказал мотор

Леклеру грозит штраф на следующем Гран-при: батарея и блок электроники не подлежат восстановлению после схода (Джулиано Дукесса)