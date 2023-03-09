У Леклера есть шанс избежать штрафа на втором Гран-при сезона: один из блоков электроники можно спасти (It.motorsport)
Шарль Леклер может избежать потери позиций на Гран-при Саудовской Аравии.
Как предполагалось ранее, пилоту «Феррари» придется использовать третьи элементы силовой установки (батарею и блок контролирующей электроники) на втором этапе сезона, что приведет к штрафу.
Перед Гран-при Бахрейна Леклеру заменили данные компоненты. В гонке монегаск сошел, что связывают с поломкой электроники.
По информации It.motorsport.com, вторые элементы двигателя (которые были установлены в момент схода) действительно потеряны, однако первый блок электроники можно спасти. Издание также утверждает, что в Бахрейне пострадала лишь одна батарея. Таким образом, есть шанс избежать штрафа в Джидде, использовав первые компоненты.
Журналист Франко Нуньес отмечает, что проблема с электроникой установлена и устранена.
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Как я и говорил, выиграть чемп в первой гонке нельзя, а вот проиграть оказывается можно. И одно дело, когда у тебя ведро с болтами типа макларена. А вот когда у тебя козалось бы конкурентноспособная машина - это просто печаль.