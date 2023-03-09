У Леклера есть шанс избежать штрафа на втором Гран-при сезона: один из блоков электроники можно спасти (It.motorsport)

Теги Гран-при Бахрейна Феррари Формула-1 регламент Шарль Леклер Гран-при Саудовской Аравии Авто

Шарль Леклер может избежать потери позиций на Гран-при Саудовской Аравии.

Как предполагалось ранее, пилоту «Феррари» придется использовать третьи элементы силовой установки (батарею и блок контролирующей электроники) на втором этапе сезона, что приведет к штрафу.

Перед Гран-при Бахрейна Леклеру заменили данные компоненты. В гонке монегаск сошел, что связывают с поломкой электроники.

По информации It.motorsport.com, вторые элементы двигателя (которые были установлены в момент схода) действительно потеряны, однако первый блок электроники можно спасти. Издание также утверждает, что в Бахрейне пострадала лишь одна батарея. Таким образом, есть шанс избежать штрафа в Джидде, использовав первые компоненты.

Журналист Франко Нуньес отмечает, что проблема с электроникой установлена и устранена.

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6 комментариев

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bogdan fedyuk
Ответ За Кубань!
Ну и какая разница? В этот раз не получит, получит потом по ходу сезона. Батарей и ЭБУ всего 2 на сезон и их обычно не хватает, идут замены со штрафами. А тут в первой же гонке один комплект вообще сломался, второй условно после ремонта. То есть по факту уже на старте Леклер имеет 2-3 штрафа в копилке. А уж сейчас эти штрафы посыпятся или потом - вообще дело десятое. И так походу с Тапком бороться не варик был, а тут уж и подавно. Думаю дублянут в чемпе бычки в этом году. А Леклеру ещё и за третье место ой как повоевать придется. Как я и говорил, выиграть чемп в первой гонке нельзя, а вот проиграть оказывается можно. И одно дело, когда у тебя ведро с болтами типа макларена. А вот когда у тебя козалось бы конкурентноспособная машина - это просто печаль.
да бросьте - чтоб такое роляло это должны быть совсем равные машины, а такое бывает раз в 10 лет, в лучшем случае. обычно всегда у кого то самовоз, который выиграет в любом случае, что бы ни происходило
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Рнпрл Аари
Да что все Феррари хоронят так быстро. В прошлом году РБ тоже вначале сыпался потом как полетел. Так что и здесь все может быть
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За Кубань!
Ну и какая разница? В этот раз не получит, получит потом по ходу сезона. Батарей и ЭБУ всего 2 на сезон и их обычно не хватает, идут замены со штрафами. А тут в первой же гонке один комплект вообще сломался, второй условно после ремонта. То есть по факту уже на старте Леклер имеет 2-3 штрафа в копилке. А уж сейчас эти штрафы посыпятся или потом - вообще дело десятое. И так походу с Тапком бороться не варик был, а тут уж и подавно. Думаю дублянут в чемпе бычки в этом году. А Леклеру ещё и за третье место ой как повоевать придется.

Как я и говорил, выиграть чемп в первой гонке нельзя, а вот проиграть оказывается можно. И одно дело, когда у тебя ведро с болтами типа макларена. А вот когда у тебя козалось бы конкурентноспособная машина - это просто печаль.
+2
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bogdan fedyuk
Ответ Delirium_Tremens
Во время гонки окажется, что спасти блок всё-таки не удалось. Красные в этом году решили жечь без раскачки.
ахаха, это будет очень смешно)
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ALMANAC
Феррари не ставит задачу стать чемпионом в этом году. Приоритет - работа над конкурентным болидом 2024
+2
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+2
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Delirium_Tremens
Во время гонки окажется, что спасти блок всё-таки не удалось. Красные в этом году решили жечь без раскачки.
+9
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+9
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