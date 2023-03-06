Леклеру грозит штраф на следующем Гран-при: батарея и блок электроники не подлежат восстановлению после схода (Джулиано Дукесса)

Появилась информация о причинах схода на .

Как сообщает журналист Джулиано Дукесса, поломка связана не с двигателем внутреннего сгорания, а с батареей и блок электроники. Перед стартом «Феррари» заменила данные компоненты на болиде монегаска. Утверждается, что батарея и блок электроники не подлежат восстановлению. Журналист также отмечает, что подобный отказ не является типичным и не наблюдался в 2022 году.

Гонщикам разрешено использовать две батареи и два блока контролирующей электроники за сезон. Таким образом, если информация о состоянии компонентов подтвердится, а предыдущие батарею и электронику использовать не удастся, Леклеру потребуется очередная замена на (17-19 марта), и пилот получит штраф в виде потери позиций на стартовой решетке. Замена одного компонента наказывается потерей десяти мест, а в случае обновления батареи и электроники Шарля отправят в хвост пелотона.

Фирменный старт сезона «Феррари»: от болида Леклера полетели детали на первых же зачетных метрах, в гонке отказал мотор

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