Леклеру грозит штраф на следующем Гран-при: батарея и блок электроники не подлежат восстановлению после схода (Джулиано Дукесса)

Теги Гран-при Бахрейна ФИА Феррари Формула-1 регламент Шарль Леклер Гран-при Саудовской Аравии Авто

Появилась информация о причинах схода Шарля Леклера на Гран-при Бахрейна.

Как сообщает журналист Джулиано Дукесса, поломка связана не с двигателем внутреннего сгорания, а с батареей и блок электроники. Перед стартом «Феррари» заменила данные компоненты на болиде монегаска. Утверждается, что батарея и блок электроники не подлежат восстановлению. Журналист также отмечает, что подобный отказ не является типичным и не наблюдался в 2022 году.

Гонщикам разрешено использовать две батареи и два блока контролирующей электроники за сезон. Таким образом, если информация о состоянии компонентов подтвердится, а предыдущие батарею и электронику использовать не удастся, Леклеру потребуется очередная замена на Гран-при Саудовской Аравии (17-19 марта), и пилот получит штраф в виде потери позиций на стартовой решетке. Замена одного компонента наказывается потерей десяти мест, а в случае обновления батареи и электроники Шарля отправят в хвост пелотона.

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14 комментариев

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Niko [Ars]
Ответ Mr.Alien
Чтобы получить в свое распоряжение дополнительные элементы, не получая лишний штраф
так зачем сейчас расходовать эту халявную возможность на замену элементов, если всё с ними нормально, если можно потом будет это сделать?
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Mr.Alien
Ответ Niko [Ars]
а какой смысл менять компоненты, на которые лимит ещё не израсходован, ведь их можно поменять позже без штрафа?
Чтобы получить в свое распоряжение дополнительные элементы, не получая лишний штраф
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Лотерейный Пик
Ответ Кирилл Конопельченко
Море терпения болельщикам Фур и Маков. Это уже перестало быть смешным.
Думаю, болелы Маков с радостью бы согласились оказаться на месте Феррари последних сезонов
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Марат Кагин
Ответ Андрей Никитин99
Леклер щас лакомый кусочек для Мерса Могут спокойно подписать на замену Сэра
но мерсы пока хуже фур.
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Андрей Никитин99
Леклер щас лакомый кусочек для Мерса
Могут спокойно подписать на замену Сэра
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Volodya_A
Ответ Niko [Ars]
а какой смысл менять компоненты, на которые лимит ещё не израсходован, ведь их можно поменять позже без штрафа?
Человек резюме таким образом в Феррари отправляет может.
Там, похоже, надо уметь втравливать команду в самые безумные и алогичные ситуации
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Орбит Орбит
это конечно уже не смешно, но смешно.
Феррари полностью заслуживают всего, что получили после ухода Алонсо
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Кирилл Конопельченко
Море терпения болельщикам Фур и Маков. Это уже перестало быть смешным.
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Самая быстрая булочка в мире
Ахахахаха. Красиво делают красные. Леклеру пора сваливаиь от клованов
+1
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-5
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Niko [Ars]
Ответ Mr.Alien
Ну, если все равно в хвост отправляться, то можно всю СУ полностью новую поставить
а какой смысл менять компоненты, на которые лимит ещё не израсходован, ведь их можно поменять позже без штрафа?
+2
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shahov.2012@yandex.ru
Теперь на квале только слипстримм раздавать Сайнсу. Тот хоть глядишь 3-4 придти должен
+2
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Mr.Alien
Ну, если все равно в хвост отправляться, то можно всю СУ полностью новую поставить
+4
-1
+3
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melmi
Сезон начался .. а как бы 2022 и не заканчивался
+6
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Дмитрий Фурсов
Кто-нибудь уже завел лист факапов Феррари в 2023 году?
Уже больше 5 или еще нет?
+8
0
+8
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