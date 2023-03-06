Леклеру грозит штраф на следующем Гран-при: батарея и блок электроники не подлежат восстановлению после схода (Джулиано Дукесса)
Появилась информация о причинах схода Шарля Леклера на Гран-при Бахрейна.
Как сообщает журналист Джулиано Дукесса, поломка связана не с двигателем внутреннего сгорания, а с батареей и блок электроники. Перед стартом «Феррари» заменила данные компоненты на болиде монегаска. Утверждается, что батарея и блок электроники не подлежат восстановлению. Журналист также отмечает, что подобный отказ не является типичным и не наблюдался в 2022 году.
Гонщикам разрешено использовать две батареи и два блока контролирующей электроники за сезон. Таким образом, если информация о состоянии компонентов подтвердится, а предыдущие батарею и электронику использовать не удастся, Леклеру потребуется очередная замена на Гран-при Саудовской Аравии (17-19 марта), и пилот получит штраф в виде потери позиций на стартовой решетке. Замена одного компонента наказывается потерей десяти мест, а в случае обновления батареи и электроники Шарля отправят в хвост пелотона.
Фирменный старт сезона «Феррари»: от болида Леклера полетели детали на первых же зачетных метрах, в гонке отказал мотор
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram
Могут спокойно подписать на замену Сэра
Там, похоже, надо уметь втравливать команду в самые безумные и алогичные ситуации
Феррари полностью заслуживают всего, что получили после ухода Алонсо
Уже больше 5 или еще нет?