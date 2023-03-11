«Мерседес» обратился к фанатам: «Больно, что болид не оправдал ожиданий. Мы уже трудимся, чтобы изменить курс сезона»

«Мерседес» выпустил заявление после неудачного , обратившись к болельщикам.

занял пятое место, – седьмое. По окончании стартового этапа 2023 года Хэмилтон и исполнительный директор команды высказались о том, что концепция болида оказалась неверной.

«Бахрейн стал болезненным этапом для каждого из нас, кто начинает любой сезон со стремлением бороться за чемпионство. Всей команде больно, что машина, в которую вложено столько усилий, не оправдала ожиданий. И мы понимаем, как обидно вам, нашим фанатам. Ваша страсть и поддержка необычайно важны для нашего движения вперед, и мы понимаем, что мы испытываете ту же боль.

Во-первых, мы не станем паниковать и принимать инстинктивные решения. В «Ф-1», где все на виду, люди легко назначают виновных, но вы знаете, что мы выше этого. Внутри команды мы рассуждаем о том, что для признания неудачи нужна смелость, для взятия на себя ответственности – характер, а для того, чтобы увидеть в провале возможность – сила.

Уже готовятся обновления на ближайшие гонки, и их будет больше. Но ситуация не изменится мгновенно, в «Ф-1» не бывает чудо-решений.

Во-вторых, мы не будем опускать голову и продолжим путь шаг за шагом. Мы «Мерседес». В такие времена куется характер, а команда становится больше, чем сумма составляющих. Мы вместе, несмотря ни на что – от Тото, Льюиса и Джорджа до каждой женщины и мужчины на базах в Бракли и Бриксоурте. И нам нравится этот вызов.

В-третьих, мы просим каждого из вас поделиться энергией. Предлагаете вы критику или поддержку, мы хотим, чтобы соцсети оставались безопасным пространством для здоровых обсуждений с уважением ко всем, будь то члены команды, фанаты «Мерседеса» или болельщики соперников.

Мы уже упорно трудимся, чтобы изменить курс сезона-2023. Работа началась сразу же после гонки, и каждый может сыграть свою роль», – сообщил «Мерседес».

«В прошлом году говорил «Мерседесу» о проблемах». Хэмилтон признал ошибку команды с концепцией болида

Эндрю Шовлин: «Видимые изменения болида «Мерседеса» появятся в ближайших гонках»