Эндрю Шовлин: «Видимые изменения болида «Мерседеса» появятся в ближайших гонках»

Главный гоночный инженер « » Эндрю Шовлин пообещал «видимые изменения» машины в самое ближайшее время.

Ранее исполнительный директор команды намекал на скорую смену концепции болида. «Мерседес», в отличие от других топ-команд, использует «нулевые» боковые понтоны.

«Люди привыкли использовать слово «концепция», когда имеют в виду дизайн понтонов. Тото недавно говорил о доработке, которая в любом случае планируется в течение нескольких следующих гонок. Учитывая отставание от лидеров, мы, конечно, нацелены на серьезные, более радикальные изменения. Но это требует времени – невозможно мгновенно создать быстрое решение. Необходимы обширные доработки, если говорить об изменения геометрии в данной области.

Разумеется, мы изучаем, в чем можно улучшить машину, ищем потенциал для развития, и в ближайших гонках появятся видимые изменения», – сказал специалист.

Шовлин отметил, что «Мерседес» обратит особенное внимание на расход покрышек:

«Предстоит большая работа. Отставание в квалификации достаточно большое, мы проигрываем больше полсекунды. В гонке разрыв еще серьезнее. На это влияет деградация шин: болид скользит сильнее, покрышки нагреваются, и в итоге контролировать ситуацию становится очень трудно.

Нам надо многое понять, но ключевой момент – справиться с деградацией на длинных отрезках. В прошлом сезоне это было сильным местом команды. Другой аспект – отставание по скорости. Чистый темп болида недостаточно хорош».

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