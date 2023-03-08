«В прошлом году говорил «Мерседесу» о проблемах». Хэмилтон признал ошибку команды с концепцией болида

Пилот « » по итогам признал, что команде нужно работать над изменением концепции болида.

По словам Хэмилтона, решение второй год подряд придерживаться своей концепции с боковыми понтонами минимального размера себя не оправдало.

«В целом мне понравилось. Я люблю гоняться. Машина не подпрыгивала, голова на месте, зубы тоже на месте, спина не болит (смеется). Так что в целом гонка мне понравилась. Понравились некоторые эпизоды борьбы. Но мы просто были недостаточно хороши. В моей карьере было много подобных болидов – особенно во времена выступлений за «Макларен». Не знаю, как и когда мы это сделаем, но нам нужно изменить ситуацию. Это должно случиться.

В прошлом году я говорил команде обо всем. Рассказывал обо всех проблемах болида. За карьеру я управлял очень многими машинами. И знаю, какие особенности нужны болиду, а какие нет.

Дело в ответственности. В том чтобы встать и сказать: «Знаешь, да, мы тебя не послушали, машина сейчас не так хороша, как должна быть». Нам нужно над этим работать. Над балансом в поворотах и всех остальных слабых сторонах болида.

Мы должны сплотиться, как одна команда. Это то, что мы делаем. Мы по-прежнему остаемся командой многократных чемпионов, просто в этот раз мы промахнулись мимо цели. Как и в прошлом году. Но это не значит, что в будущем мы не сможем все исправить», – рассказал Хэмилтон.

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