«В прошлом году говорил «Мерседесу» о проблемах». Хэмилтон признал ошибку команды с концепцией болида

Теги Гран-при Бахрейна Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Авто

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон по итогам Гран-при Бахрейна признал, что команде нужно работать над изменением концепции болида.

По словам Хэмилтона, решение второй год подряд придерживаться своей концепции с боковыми понтонами минимального размера себя не оправдало.

«В целом мне понравилось. Я люблю гоняться. Машина не подпрыгивала, голова на месте, зубы тоже на месте, спина не болит (смеется). Так что в целом гонка мне понравилась. Понравились некоторые эпизоды борьбы. Но мы просто были недостаточно хороши. В моей карьере было много подобных болидов – особенно во времена выступлений за «Макларен». Не знаю, как и когда мы это сделаем, но нам нужно изменить ситуацию. Это должно случиться.

В прошлом году я говорил команде обо всем. Рассказывал обо всех проблемах болида. За карьеру я управлял очень многими машинами. И знаю, какие особенности нужны болиду, а какие нет.

Дело в ответственности. В том чтобы встать и сказать: «Знаешь, да, мы тебя не послушали, машина сейчас не так хороша, как должна быть». Нам нужно над этим работать. Над балансом в поворотах и всех остальных слабых сторонах болида.

Мы должны сплотиться, как одна команда. Это то, что мы делаем. Мы по-прежнему остаемся командой многократных чемпионов, просто в этот раз мы промахнулись мимо цели. Как и в прошлом году. Но это не значит, что в будущем мы не сможем все исправить», – рассказал Хэмилтон.

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3 комментария

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Batt Monner
Так может Хэм сам построит самовоз Мерседесу? Он же так разбирается в болидах. Дерзай
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Lordk
АХХАХА
"Мы должны сплотиться, хотя мне и досталась так себе команда" )
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Великий Алонсо
А вот и начинается, ещё несколько ГП где Алонсо натягивает Льюиса и начнётся тотальное нытье от Сэра
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+2
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