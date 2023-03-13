Жан Тодт поздравил свою девушку Мишель Йео с «Оскаром»: «Момент чистой благодати и необъятного счастья»

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Экс-президент ФИА Жан Тодт отреагировал на успех своей подруги Мишель Йео.

Йео завоевала премию «Оскар» за лучшую женскую роль в картине «Все везде и сразу» и стала первой азиаткой в истории, победившей в данной номинации. Всего лента выиграла семь статуэток, в том числе приз за лучший фильм.

«Момент чистой благодати и необъятного счастья! Вот это путь! Горжусь Мишель, которая получила «Оскар» в номинации «лучшая актриса», – написал в соцсетях Жан.

Тодт и Йео встречаются с 2004 года.

Все победители «Оскаров» 2023 года

Фото: соцсети Жана Тодта

2 комментария

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Антон Якимцев
Ничего себе. Неожиданно.
Жан на Оскар в Астериксе не наиграл, конечно 😄, но получается у них актёрская пара)))
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Рнпрл Аари
Как же долго она ждёт предложения 😂Жан, давай делай вещи
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