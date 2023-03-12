Гоночный директор «Феррари» Мекьес может покинуть команду в ближайшем будущем (CdS)

Теги Феррари Формула-1 Лоран Мекьес Фредерик Вассер Авто

Гоночный директор «Феррари» Лоран Мекьес может покинуть команду в ближайшем будущем.

По информации Corriere dello Sport, новый руководитель «Феррари» Фредерик Вассер продолжает вносить изменения в технический и руководящий штаб команды.

Однако в «Феррари», как сообщается, может возникнуть противостояние в борьбе за власть. Вассер в данный момент пользуется заметно меньшей свободой принятия решений в сравнении со своими предшественниками – и по многим вопросам должен получать «зеленый свет» от исполнительного директора Бенедетто Виньи.

Многим сотрудникам «Феррари» не нравится такое положение вещей – и Мекьес, согласно информации издания, может стать следующим специалистом высшего звена, который покинет «Феррари».

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11 комментариев

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Михаил Надменный
Напоминает меня в футбол менеджере. Сначала весь персонал уволить,а потом сидеть чухать репу - кого набрать😂 и не всегда получается лучше
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TravenS
Ща всю альфу подтянет в Феррари и окончательно превратит в середняка)
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Batt Monner
Ответ Анатолий Зубков
Я так понимаю, ты пока что сторонник хитрого плана Вассёра, в отличие от большинства здешних, которые считают, что Вассёр всё слил.
А разве нет никого, кто считает, что от Вассера ничего не зависит? И что на него запишут все косяки и погонят
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United_LP
Ответ doctor.morge
Мекис был приглашен Бинотто вообще из мотоспорта, кажется. Начальник Руэды. Организатор мощных питстопов. То, что он не сразу пошел на выход, меня поначалу даже удивило, я думал, он один из первых кандидатов.
Именно! Как раз таки проблемы были во время гонок.
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うちはイタチ
Ответ Kappa Kappish
Ясно, скипаем сезон и ждем когда все нормализуется в 20XX каком то году.
2XXX*
+1
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Анатолий Зубков
Ответ doctor.morge
Мекис был приглашен Бинотто вообще из мотоспорта, кажется. Начальник Руэды. Организатор мощных питстопов. То, что он не сразу пошел на выход, меня поначалу даже удивило, я думал, он один из первых кандидатов.
Я так понимаю, ты пока что сторонник хитрого плана Вассёра, в отличие от большинства здешних, которые считают, что Вассёр всё слил.
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doctor.morge
Мекис был приглашен Бинотто вообще из мотоспорта, кажется. Начальник Руэды. Организатор мощных питстопов.
То, что он не сразу пошел на выход, меня поначалу даже удивило, я думал, он один из первых кандидатов.
+4
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+4
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Рнпрл Аари
Эх, Феррари Феррари а так хорошо начинали при Бинотто
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Batt Monner
Очередная перестройка у красных, энная с титула Кими, но ферраристы опять начнут говорить, что во всем Бинотто виноват. А потом выгнанные из Феррари инженеры сделают самовоз другой команде, как Альдо Коста
+1
-1
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Jetter
Уволить всех несложно. А кого планирует взять Вассер? Кого-нибудь из Альфа Ромео? Тогда я бы на его месте вещи не распаковывал пока.
+2
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+2
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Kappa Kappish
Ясно, скипаем сезон и ждем когда все нормализуется в 20XX каком то году.
+1
0
+1
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