Гоночный директор «Феррари» Мекьес может покинуть команду в ближайшем будущем (CdS)

Гоночный директор «Феррари» Лоран Мекьес может покинуть команду в ближайшем будущем.

По информации Corriere dello Sport, новый руководитель «Феррари» продолжает вносить изменения в технический и руководящий штаб команды.

Однако в «Феррари», как сообщается, может возникнуть противостояние в борьбе за власть. Вассер в данный момент пользуется заметно меньшей свободой принятия решений в сравнении со своими предшественниками – и по многим вопросам должен получать «зеленый свет» от исполнительного директора Бенедетто Виньи.

Многим сотрудникам «Феррари» не нравится такое положение вещей – и Мекьес, согласно информации издания, может стать следующим специалистом высшего звена, который покинет «Феррари».

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