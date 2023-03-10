«Для «Мерседеса» это настоящее унижение. Заводская команда проиграла клиентской». Дэймон Хилл – об итогах Гран-при Бахрейна

Теги Дэймон Хилл Гран-при Бахрейна Формула-1 Мерседес Астон Мартин Тото Вольфф Лоренс Стролл Авто

Чемпион «Формулы-1» 1996 года Дэймон Хилл высказался о победе «Астон Мартин» над «Мерседесом» на Гран-при Бахрейна.

По словам Хилла, стратегия «Астон Мартин» начинает себя оправдывать, в то время как «Мерседесу» предстоит предпринять меры, чтобы не допустить поражения в борьбе со своей клиентской командой.

«Команда «Астон Мартин» превзошла все ожидания, даже свои собственные. Я тоже должен признать, что не верил в эту команду в Бахрейне.

Владелец «Астон Мартин» Лоренс Стролл всегда говорил, что сначала хочет нанять нужных специалистов, и после этого команда сможет приблизиться к лидерам. После сезонов 2021 и 2022, когда команда неизменно финишировала седьмой в Кубке конструкторов, в его заявления никто не верил. Но теперь все изменилось.

Стролл собрал команду отличных специалистов, которые построили хорошую машину. И не важно, позаимствовали ли они какие-то идеи у «Ред Булл» или нет, но для «Мерседеса» это настоящее унижение. На «Астон Мартин» стоит силовая установка «Мерседеса». Заводская команда проиграла клиентской. Неудивительно, что босс «Мерседеса» Тото Вольфф назвал Гран-при Бахрейна одним из худших дней в своей карьере», – рассказал Хилл.

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5 комментариев

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Факт.
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dw4xbhdgb8
Ответ Великий Алонсо
На равной технике Алонсо соревновался с Хэмилтоном 6 сезонов. И все 6 сезонов он у него выиграл. Глотай
Равная техника была лишь в 2007. А теперь обратно в конуру
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Великий Алонсо
Ответ ffmp
Если судить по твоей логике, до этого Хэм тотально унижал все 8 сезонов, а если добавить еще и сезон 2008 года с позорным перформансом Рено в Сингапуре, то все 9) Да, тяжелая судьба у Великого
На равной технике Алонсо соревновался с Хэмилтоном 6 сезонов. И все 6 сезонов он у него выиграл. Глотай
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ffmp
Ответ Великий Алонсо
Алонсо унизил Хэмилтона. В повороте. Без DRS. На одинаковых шинах. Одним обгоном смыл в унитаз все 6 самовозных чашек превозмогателя
Если судить по твоей логике, до этого Хэм тотально унижал все 8 сезонов, а если добавить еще и сезон 2008 года с позорным перформансом Рено в Сингапуре, то все 9) Да, тяжелая судьба у Великого
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Великий Алонсо
Алонсо унизил Хэмилтона. В повороте. Без DRS. На одинаковых шинах. Одним обгоном смыл в унитаз все 6 самовозных чашек превозмогателя
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