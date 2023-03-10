«Для «Мерседеса» это настоящее унижение. Заводская команда проиграла клиентской». Дэймон Хилл – об итогах Гран-при Бахрейна

Чемпион «Формулы-1» 1996 года высказался о победе «Астон Мартин» над « » на Гран-при Бахрейна.

По словам Хилла, стратегия « » начинает себя оправдывать, в то время как «Мерседесу» предстоит предпринять меры, чтобы не допустить поражения в борьбе со своей клиентской командой.

«Команда «Астон Мартин» превзошла все ожидания, даже свои собственные. Я тоже должен признать, что не верил в эту команду в Бахрейне.

Владелец «Астон Мартин» Лоренс Стролл всегда говорил, что сначала хочет нанять нужных специалистов, и после этого команда сможет приблизиться к лидерам. После сезонов 2021 и 2022, когда команда неизменно финишировала седьмой в Кубке конструкторов, в его заявления никто не верил. Но теперь все изменилось.

Стролл собрал команду отличных специалистов, которые построили хорошую машину. И не важно, позаимствовали ли они какие-то идеи у «Ред Булл» или нет, но для «Мерседеса» это настоящее унижение. На «Астон Мартин» стоит силовая установка «Мерседеса». Заводская команда проиграла клиентской. Неудивительно, что босс «Мерседеса» назвал одним из худших дней в своей карьере», – рассказал Хилл.

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