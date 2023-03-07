Мазепин покорил Килиманджаро
Бывший пилот «Формулы-1» Никита Мазепин поделился фото с высочайшей точки Африки.
Мазепин поднялся на вершину Килиманджаро, которая находится на высоте в 5895 м над уровнем моря.
«Пять дней в горах. Одна из семи вершин достигнута. Высочайшая точки Африки. Безумие 🤯», – прокомментировал успех Никита.
Несколькими днями ранее Мазепин отметил 24-й день рождения в районе Килиманджаро.
«Спасибо всем за поздравления! Неделя в горах Килиманджаро – без сомнения, лучший день рождения, который у меня когда-либо был», – написал тогда гонщик.
Партнер Мазепина – правда фаворит на покупку команды «Ф-1» у «Ред Булл»? Никита вернется в Гран-при?
Мазепин выиграл иск в европейском суде и получил разрешение участвовать в соревнованиях на территории ЕС
Фото: соцсети Никиты Мазепина
причём тут новости автоспорта, редакция? что с лицом?)