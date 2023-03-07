Мазепин покорил Килиманджаро

Бывший пилот «Формулы-1» поделился фото с высочайшей точки Африки.

Мазепин поднялся на вершину Килиманджаро, которая находится на высоте в 5895 м над уровнем моря.

«Пять дней в горах. Одна из семи вершин достигнута. Высочайшая точки Африки. Безумие 🤯», – прокомментировал успех Никита.

Несколькими днями ранее Мазепин отметил 24-й день рождения в районе Килиманджаро.

«Спасибо всем за поздравления! Неделя в горах Килиманджаро – без сомнения, лучший день рождения, который у меня когда-либо был», – написал тогда гонщик.

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Фото: соцсети Никиты Мазепина