Мазепин покорил Килиманджаро

Теги Формула-1 Никита Мазепин Авто

Бывший пилот «Формулы-1» Никита Мазепин поделился фото с высочайшей точки Африки.

Мазепин поднялся на вершину Килиманджаро, которая находится на высоте в 5895 м над уровнем моря.

«Пять дней в горах. Одна из семи вершин достигнута. Высочайшая точки Африки. Безумие 🤯», – прокомментировал успех Никита.

Несколькими днями ранее Мазепин отметил 24-й день рождения в районе Килиманджаро.

«Спасибо всем за поздравления! Неделя в горах Килиманджаро – без сомнения, лучший день рождения, который у меня когда-либо был», – написал тогда гонщик.

Партнер Мазепина – правда фаворит на покупку команды «Ф-1» у «Ред Булл»? Никита вернется в Гран-при?

Мазепин выиграл иск в европейском суде и получил разрешение участвовать в соревнованиях на территории ЕС

Фото: соцсети Никиты Мазепина

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анатолий Зубков
Ответ Red Line
спорц главный по отработке кэша за этого недогонщика) причём тут новости автоспорта, редакция? что с лицом?)
Неправда про недогонщика. В честь Мазепина даже назван режим работы мерсовского космовоза несколько лет назад.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Red Line
спорц главный по отработке кэша за этого недогонщика)

причём тут новости автоспорта, редакция? что с лицом?)
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
StarsAndArrows
Ответ Avior
на 6 км не летают
хорошо пусть будет по твоему)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Avior
Ответ StarsAndArrows
На Эльбрус летают,не думаю что 200м проблема)
на 6 км не летают
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
StarsAndArrows
Ответ Avior
Не летают вертолеты на таких высотах
На Эльбрус летают,не думаю что 200м проблема)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Avior
Ответ morozovvasya
Держите в курсе)
Ты не прошел мимо
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Avior
Ответ Великий Алонсо
Какой же он некрасивый. Столько денег, мог бы и подправить внешность
Не ответил взаимностью, да?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Avior
Ответ StarsAndArrows
На вертолете любой сможет)
Не летают вертолеты на таких высотах
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
StarsAndArrows
На вертолете любой сможет)
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Renki
Ответ Shadow1882
Так, ладно. Как торт донесли?
Так же, как и альпинистов. На вертолёте...)
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lordk
Ответ Shadow1882
Так, ладно. Как торт донесли?
Также как и все остальное. Используя услуги тех, кто носит вещи )
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Совесть Черданцева
"БЫВАЕТ ЖЕ БЛИН ТАКОЕ!!"
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анатолий Зубков
Ну поднялся и поднялся, молодец. Мир посмотреть всегда приятно и полезно. Другое дело, что новость мало относится к формуле-1.
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Великий Алонсо
Какой же он некрасивый. Столько денег, мог бы и подправить внешность
0
-7
-7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shadow1882
Так, ладно. Как торт донесли?
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
morozovvasya
Держите в курсе)
0
-5
-5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий