Новым руководителем отдела аэродинамики в «Феррари может стать Алессандро Чинелли – ранее он 17 лет работал в Скудерии (GdS)
Инженер Алессандро Чинелли может вернуться в «Феррари».
По информации La Gazetta dello Sport, новый руководитель «Феррари» Фредерик Вассер получил от руководства концерна добро на перестройку технического штаба команды по своему усмотрению.
Одним из первых изменений стал уход Инаки Руэды с поста главного стратега «Феррари». Затем последовала новость об уходе из «Феррари» Давида Саншеса, который занимал должность главы отдела разработки аэродинамики.
Сообщается, что Вассер намерен обратиться к людям, с которыми уже имеет опыт работы. Одним из них с высокой долей вероятности стал Чинелли. Который и должен заменить Саншеса на должности главы отдела аэродинамики.
Алессандро Чинелли в прошлом проработал в «Феррари» 17 лет, занимая различные должности. В том числе он был заместителем Джеймса Эллисона. В 2019 году Чинелли покинул «Феррари» и перешел на работу в «Альфа Ромео».
В контексте комплектования технического штаба «Феррари» постоянно упоминается и Симоне Реста – однако на данный момент статус итальянского инженера, который на некоторое время уходил из «Феррари» в «Хаас», остается не до конца ясным.
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