Новым руководителем отдела аэродинамики в «Феррари может стать Алессандро Чинелли – ранее он 17 лет работал в Скудерии (GdS)

Инженер Алессандро Чинелли может вернуться в «Феррари».

По информации La Gazetta dello Sport, новый руководитель «Феррари» получил от руководства концерна добро на перестройку технического штаба команды по своему усмотрению.

Одним из первых изменений стал уход Инаки Руэды с поста главного стратега «Феррари». Затем последовала новость об уходе из «Феррари» Давида Саншеса, который занимал должность главы отдела разработки аэродинамики.

Сообщается, что Вассер намерен обратиться к людям, с которыми уже имеет опыт работы. Одним из них с высокой долей вероятности стал Чинелли. Который и должен заменить Саншеса на должности главы отдела аэродинамики.

Алессандро Чинелли в прошлом проработал в «Феррари» 17 лет, занимая различные должности. В том числе он был заместителем . В 2019 году Чинелли покинул «Феррари» и перешел на работу в « ».

В контексте комплектования технического штаба «Феррари» постоянно упоминается и Симоне Реста – однако на данный момент статус итальянского инженера, который на некоторое время уходил из «Феррари» в «Хаас», остается не до конца ясным.

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