Сын президента ФИА бен Сулайема погиб в ДТП

Саиф бен Сулайем, сын президента ФИА Мохаммеда бен Сулайема, скончался после аварии.

О трагическом ДТП, которое произошло в Дубае, сообщил ряд СМИ, позже информацию подтвердила Федерация.

Саиф пробовал себя в автоспорте. Он выступал в «Формуле-4» ОАЭ сезона-2016/2017 вместе с будущими пилотами «Формулы-1» Логаном Сарджентом и . Бен Сулайем-младший занял несколько седьмых и восьмых мест, но решил не продолжать международную карьеру.