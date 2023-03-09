Сын президента ФИА бен Сулайема погиб в ДТП

Теги происшествия ФИА Формула-4 Логан Сарджент Оскар Пиастри Мохаммед бен Сулайем Авто

Саиф бен Сулайем, сын президента ФИА Мохаммеда бен Сулайема, скончался после аварии.

О трагическом ДТП, которое произошло в Дубае, сообщил ряд СМИ, позже информацию подтвердила Федерация.

Саиф пробовал себя в автоспорте. Он выступал в «Формуле-4» ОАЭ сезона-2016/2017 вместе с будущими пилотами «Формулы-1» Логаном Сарджентом и Оскаром Пиастри. Бен Сулайем-младший занял несколько седьмых и восьмых мест, но решил не продолжать международную карьеру.

2 комментария

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Mr.Alien
Ужас...
+4
0
+4
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Мадина Уйгурова
жесть какая. да обрадует его Аллах раем
+9
0
+9
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