Вассер открыто выражал недовольство исполнительным директором «Феррари» из-за ограниченных полномочий (CdS)

Теги Гран-при Бахрейна Феррари Формула-1 Маттиа Бинотто Лоран Мекьес Фредерик Вассер Давид Саншес Авто

У нового руководителя «Феррари» Фредерика Вассера конфликт с исполнительным директором Бенедетто Виньей.

Об этом сообщает Corriere dello Sport. Вассера не устраивает, что он фактически должен отчитываться перед Виньей и имеет меньше полномочий, чем его предшественник Маттиа Бинотто и коллеги по «Формуле-1» – в частности, связанных с кадровыми вопросами, спонсорами и коммуникациями.

Утверждается, что на Гран-при Бахрейна Фредерик открыто выражал недовольство сложившимся положением. Как предполагают журналисты, после двух месяцев работы Вассера «сыт по горло» и решил действовать радикально.

Издание также рассказывает, что команда стала более зависимой от компании «Феррари», что может привести к уходу ведущих инженеров. Автономию Скудерии отстаивал Бинотто, защищавший своих сотрудников в случае совершения ошибок. Данный вопрос также является одной из причин трений между Вассером и Виньей.

Снижение автономии команды делает инженеров менее защищенным. В пример приводится глава отдела аэродинамики Давид Саншес, об уходе которого из «Феррари» стало известно в последние дни. В связи с этим Corriere dello Sport задается вопросом, не подыскивает ли себе дом в Париже спортивный директор Лоран Мекьес.

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3 комментария

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Alesha_451
Кажись планка в 20 лет без чемпионств будет пробита в легкую :)
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TravenS
Вассер продолжает добивать уже лежачего)
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_Greg Moore
Нормальные такие новости приходят из Феррари. Если с приходом Вассера всё станет хуже чем было при Бинотто, это будет полная катастрофа.
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