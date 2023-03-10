Сьюзи Вольфф: «Чтобы найти девушку, которая сможет успешно выступать в «Формуле-1», уйдет продолжительное время»

Сьюзи Вольфф оценила сроки появления в «Формуле-1» гонщицы конкурентоспособного уровня.

Вольфф недавно была назначена на должность директора «Академии Ф-1» – гоночной серии для девушек, в организации которой « » принимает непосредственное участие.

Вольфф ранее была тест-пилотом «Уильямса» и является последней на данный момент женщиной, садившейся за руль болида «Формулы-1» в пятничной практике – на Гран-при Великобритании 2014 года.

«Я знаю, что женщина способна выступать в гонках такого уровня. И с этой точки зрения данный опыт очень важен – особенно в вопросе передачи данного опыта следующим поколениям.

С полной поддержкой со стороны «Формулы-1» и «Академии Ф-1» у нас есть все необходимое – люди, принимающие решения, поддерживают нас – чтобы помочь талантливым гонщицам пробиться наверх.

При этом нам не нужно завышать ожидания, все это потребует времени. Наша задача – расширить пул талантов, повышение популярности, вдохновить новое поколение, чтобы сделать гонки более доступным видом спорта для тех, кто хочет ими заниматься.

На это определенно уйдет несколько лет. Думаю, мы можем добиться сравнительно большого успеха и в краткосрочной перспективе. Но чтобы найти девушку, которая сможет успешно выступать в «Формуле-1», уйдет больше времени и тут нам нужно набраться терпения», – рассказала Вольфф.

Сьюзи Вольфф стала управляющим директором «Академии Ф-1» – новой женской гоночной серии