Погиб Кен Блок, «Андретти-Кадиллак» рвется в «Ф-1», Аль-Аттия возглавляет «Дакар», пока «Ауди» терпит неудачи, и другие гоночные события недели

Sports.ru представляет дайджест важнейших событий «Формулы-1», ралли-рейда «Дакар» и других гоночных серий за прошедшую неделю.

1. Раллийный пилот Кен Блок погиб, катаясь на снегоходе. Знаменитому популяризатору автоспорта было 55 лет. Хэмилтон и другие звезды гонок высказались о трагедии, чемпионат мира по ралли вывел из обращения номер 43.

2. «Андретти» заручилась поддержкой «Кадиллака» – два бренда попытаются попасть в «Ф-1» вместе. Американская команда уже договорилась с одним из поставщиков двигателей и получила поддержку президента ФИА. Чемпионат отреагировал прохладно.

В «Ф-1» стремится и «Пантера Азия», которая планирует создать собственную Академию и привлекать местных гонщиков. Команды резко против любого расширения, сообщает высокопоставленный источник.

3. Аль-Аттия уверенно возглавляет «Дакар». Для главных конкурентов из «Ауди» гонка складывается ужасно, несмотря на прибавку в мощности: Петерансель сошел, Сайнс-старший выбыл из борьбы за высокие позиции после аварии. Кроме этого, испанец попал под расследование за помощь в закрытии двери со стороны сына – пилота «Феррари». Леб потерял почти 1,5 часа на втором этапе, но к девятому дню ралли-рейда приблизился к тройке лидеров.

В классе грузовиков первое место у Лопрайса, Хоус – лучший в категории мотоциклов.

9 января гонщики отдыхают, гонка продолжится во вторник. С расписанием этапов можно ознакомиться тут.

4. «Макларен» и «Альпин» раскрыли даты показа болидов. График презентаций – здесь (определились уже пять команд).

5. «Феррари» активно работает над снижением массы болида и намерена использовать более пяти килограммов балласта в 2023-м. Данные показывают значительный прогресс в сравнении с прошлым годом.

6. «Хаас» обновил лого после прихода титульного спонсора.

7. Чжоу стал амбассадором Dior.

8. Саудовская Аравия рассчитывает на перенос в страну базы «Макларена» или «Астон Мартин» и попадание своего гонщика в «Ф-1».

9. Шварцман провел тесты в «Индикаре» и стал быстрейшим из четырех участников. Российский пилот может присоединиться к «Чип Гэнасси» в 2024-м.

10. «Феррари» прекратила сотрудничество со спонсорами, приносившими 55 миллионов долларов в год.

🔔 Гонки в ближайшую неделю

1. «Дакар» продлится до 15 января.

2. Сезон «Формулы E» начнется гонкой в Мексике (14 января).

Важнейшие цитаты

Тото Вольфф: «Болид «Мерседеса»-2023 полон сюрпризов»

Руководитель «Астон Мартин»: «Непростой характер Алонсо – именно то, что нам нужно. Такова природа истинного чемпиона»

Гельмут Марко: «Ред Булл» должен больше опасаться «Мерседеса», чем «Феррари»

Марк Уэббер: «В истории c «Альпин» Пиастри был тем, кто проявил наибольшую лояльность»

Ник де Врис: «Некоторые бессовестные люди вышли на связь после моего перехода в «Ф-1», хотя раньше не особо поддерживали»

Главные посты в разделе

Шедевры Кена Блока только на ютубе посмотрели 1,5 млрд раз. Он готовил съемки с болидом «Ф-1», но просто не влез в машину

Супердерби «Феррари» и «Ламборгини» – выдумка: одни машины создавались ради гонок и чистой скорости, другие – для комфорта водителя

Уверены, что «Дакар» на своей машине – очень дорого? А они уложились в 10 тысяч евро, и едут на сорокалетке мощностью 100 л.с.