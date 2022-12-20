Шварцман проведет тесты в «Индикаре» – «Гэнасси» рассматривает его приглашение в 2024 году (Racer)
Тест-пилот «Феррари» Роберт Шварцман может продолжить карьеру в «Индикаре».
По информации издания Racer, Шварцман получил приглашение принять участие в тестах в составе команды «Гэнасси». При этом у «Гэнасси» нет свободных мест в их машинах на сезон-2023, и в контексте перспектив Шварцмана речь может идти только о сезоне-2024.
В «Гэнасси» заняты поиском замены для Алекса Палоу, который по окончании 2023 года покинет команду и перейдет в «Эрроу Макларен». И Шварцман считается одним из главных кандидатов в списке «Гэнасси».
Тесты Шварцмана запланированы на январь 2023 года.
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