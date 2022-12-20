Шварцман проведет тесты в «Индикаре» – «Гэнасси» рассматривает его приглашение в 2024 году (Racer)

Тест-пилот «Феррари» может продолжить карьеру в « ».

По информации издания Racer, Шварцман получил приглашение принять участие в тестах в составе команды «Гэнасси». При этом у «Гэнасси» нет свободных мест в их машинах на сезон-2023, и в контексте перспектив Шварцмана речь может идти только о сезоне-2024.

В «Гэнасси» заняты поиском замены для Алекса Палоу, который по окончании 2023 года покинет команду и перейдет в «Эрроу Макларен». И Шварцман считается одним из главных кандидатов в списке « ».

Тесты Шварцмана запланированы на январь 2023 года.

Талант из Питера дебютировал в «Ф-1» за «Феррари». Правда, для шанса пришлось брать израильский флаг