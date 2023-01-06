Гельмут Марко: «Ред Булл» должен больше опасаться «Мерседеса», чем «Феррари»

назвал главного соперника «Ред Булл» в 2023 году, сравнив возможности «Мерседеса» и « ».

«Я бы сказал, что мы должны больше опасаться « ». Во многом из-за того, что у него преимущество над «Феррари» в плане стратегии и надежности», – заявил советник австрийской команды.

Марко не ожидает, что «Ред Булл», досрочно завоевавший Кубок конструкторов-2022, запустил эру доминирования подобно «Мерседесу» в 2014-2020 годах:

«Наша ситуация совсем не похожа на ту, в которой оказался «Мерседес» в начале гибридной эры. Прямо сейчас у нас нет огромного преимущества по мотору. Все совсем по-другому. Тогда у «Мерседеса» был запас в 50 л.с.

И нельзя забывать, что сезон-2022 – первый после смены регламента. Естественно, другие команды видят, что мы сделали с машиной. Безусловно, в следующем году пелотон станет плотнее».

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