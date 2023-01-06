Гельмут Марко: «Ред Булл» должен больше опасаться «Мерседеса», чем «Феррари»

Теги Феррари Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Мерседес Авто

Гельмут Марко назвал главного соперника «Ред Булл» в 2023 году, сравнив возможности «Мерседеса» и «Феррари».

«Я бы сказал, что мы должны больше опасаться «Мерседеса». Во многом из-за того, что у него преимущество над «Феррари» в плане стратегии и надежности», – заявил советник австрийской команды.

Марко не ожидает, что «Ред Булл», досрочно завоевавший Кубок конструкторов-2022, запустил эру доминирования подобно «Мерседесу» в 2014-2020 годах:

«Наша ситуация совсем не похожа на ту, в которой оказался «Мерседес» в начале гибридной эры. Прямо сейчас у нас нет огромного преимущества по мотору. Все совсем по-другому. Тогда у «Мерседеса» был запас в 50 л.с.

И нельзя забывать, что сезон-2022 – первый после смены регламента. Естественно, другие команды видят, что мы сделали с машиной. Безусловно, в следующем году пелотон станет плотнее».

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Команды «Ф-1» выложат $21,6 млн за допуск к новому сезону, гонщики – €5 млн. У Ферстаппена – новый рекорд, но за него платит «Ред Булл»

2 комментария

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Антон
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Фурам надо просто не мешать, и они сами тебе сольют.
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Мадина Уйгурова
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Потому что мы в Феррари сами себе конкуренты и если наши стратеги начинают творит дичь, пиши пропало. А вообще прав, боятся надо Мерседес, особенно в кабинетных играх
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