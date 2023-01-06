Чемпионат мира по ралли вывел из обращения номер 43 в память о Кене Блоке

Чемпионат мира по ралли (WRC) почтил память Кена Блока, который погиб на этой неделе в результате аварии на снегоходе.

Серия вывела из обращения номер 43, под которым выступал Блок, на сезон-2023.

«Хоть это небольшой жест, мы надеемся, что он станет некоторым утешением для его семьи и друзей. Кен был настоящей легендой, и память об этой настоящей легенде будет жить с нами всегда», – прокомментировал решение президент ФИА Мохаммед бен Сулайем.

Блок провел 25 этапов WRC в 2007-2018 годах.

Погиб Кен Блок – легендарный гонщик-создатель «джимханы» и популяризатор автоспорта

Шедевры Кена Блока только на ютубе посмотрели 1,5 млрд раз. Он готовил съемки с болидом «Ф-1», но просто не влез в машину