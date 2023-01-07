Босс «Пантеры»: «Ждем решения по вступлению в «Ф-1» в течение 4-5 месяцев. Есть предварительное соглашение с мотористом и планы по Академии гонщиков»

Бенжамен Дюран рассказал о плане команды «Пантера Азия» по участию в «Формуле-1».

Руководитель и сооснователь проекта рассчитывает на приход в чемпионат в 2026 году. Изначально планировалось вступление в 2022-м, однако развитие машины заморозили из-за пандемии.

«Мы по-прежнему считаем, что азиатский рынок, китайский рынок – те, которые будут развиваться следующими [в автоспорте]. Все смотрят на запад, никто не смотрит на восток. « » во многом сосредоточена на США, и это нормально, потому что рынок растет, но следующими для «Ф-1» будут Азия и Африка, особенно с учетом того, что в чемпионате есть [гонщик «Альфа Ромео»] Чжоу.

Мы остановили проект из-за ковида. Мы начали разработку аэродинамики болида, работали над новым регламентом [2022 года], проделали некоторую работу над компьютерными симуляциями, создали интеллектуальную собственность, но были вынуждены остановиться. Мы готовы продолжать», – сказал Дюран.

Команда намерена базироваться в Азии, создать собственную Академию и привлекать азиатских пилотов:

«У нас азиатский проект, так что команда заинтересована в пилоте из Азии. Прямо сейчас у Чжоу контракт с «Альфа Ромео», и посмотрим, что случится с приходом «Ауди» [которая заменит «Альфа Ромео» в качестве партнера «Заубера»]. Пока рассуждать рано. Мы держим контакт с некоторыми гонщиками, а к 2026 году появятся новые.

Но мы также хотим взращивать местных талантов и продвигать их в «Формулу-1». Потребуется время, чтобы развить Академию, и поначалу команда не будет на нее полагаться, однако такова наша цель в средне- и долгосрочной перспективе: нанимать местных специалистов и талантов для разработки машины. Простой способ – строить команду в Англии, нанимать людей в Англии, где сейчас все таланты. Мы не ищем легких путей».

Дюран рассказал, когда ждет одобрения заявки со стороны «Ф-1» и ФИА:

«В течение нескольких недель мы способны возобновить работу подразделения аэродинамики. Найм [других] специалистов займет больше времени. Мы не хотим сразу же стоить аэротрубу. Это огромные вложения, в которых, честно говоря, нет большой необходимости, поскольку аэротруба используется лишь половину времени. Можно договориться с существующей командой или использовать другие аэротрубы в Европе.

Все зависит от того, когда будет получено разрешение. Разумеется, инвесторы не будут вкладывать большие деньги до этого. Но могу представить, что процесс займет несколько месяцев, и я не думаю, что решение примут раньше мая – в лучшем случае. Полагаю, потребуется четыре-пять месяцев.

Если начать работу в мае, будет очень трудно успеть к 2025 году. Лучше стартовать в 2026-м. Плюс текущего регламента в том, что можно приобрести 70 процентов болида у другого производителя».

«Пантера Азия» уже достигла предварительной договоренности на поставку силовых установок.

«Мы провели переговоры фактически со всеми в паддоке. У нас есть подписанное предварительное соглашение с одним из производителей. Тем не менее, мы очень осторожно подходим к вопросу силовых установок, потому что, насколько мы понимаем, в 2026-м мотористов будет шесть.

Прямо сейчас мы не приняли окончательное решение. У нас есть предварительное соглашение с одним из производителей, но это просто договор о намерениях.

Мы также общаемся с некоторыми производителями в Азии, которые могут прийти в «Формулу-1» в какой-то момент. Однако не думаю, что они станут сотрудничать с нами с самого начала. И, безусловно, они не будут готовы создавать моторы в 2026-м», – объяснил Дюран.

Наконец, босс команды сообщил, какие задачи будут перед ней стоять:

«Если я скажу, что мы хотим выиграть чемпионат в течение пять лет, это будет смехотворно. Это нереалистично. Наша цель на раннем этапе – учиться.

Задачи в первые сезоны – участвовать, расти, набирать очки, когда это возможно, и не отставать на пять секунд. Мы не ожидаем, что обгоним всех на пять секунд, мы ожидаем, что будем бороться в нижней половине пелотона. Такова наша цель. А что будет после первых пяти или десяти лет – посмотрим.

Если мы хотим стать конкурентоспособными в какой-то момент, сражаться за подиумы, нужно привлечь производителя, потому что для частной команды это очень трудная задача – даже с потолком расходов.

Но, повторюсь, это долгосрочные планы. Мы остаемся реалистами. Сначала нужно существовать, начать участвовать, а потом увидим. Мы действуем постепенно, и нет смыла гнаться за подиумами, титулами и тому подобными вещами. Сначала надо научиться ходить, а затем бегать».

«Пантера Азия» готова заявить ФИА о заинтересованности в участии в «Формуле-1»

«Андретти-Кадиллак» подписала соглашение с одним из поставщиков двигателей «Ф-1»