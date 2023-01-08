«Феррари» намерена использовать более 5 кг балласта. Данные говорят о значительном улучшении болида в сравнении с 2022-м (It.motorsport)

Теги Феррари Ред Булл тесты Формула-1 Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

«Феррари» рассчитывает, что машина 2023 года станет шагом вперед в сравнении с F1-75.

It.motorsport.com сообщает о «значительном» скачке, если верить данным, полученным в аэротрубе и с помощью симуляций.

«Хватит ли этого, чтобы сразиться с «Ред Булл» RB19 Макса Ферстаппена? Увидим только на тестах в Бахрейне», – отмечает журналист Франко Нуньес.

Машина Скудерии на сезон-2023 визуально не будет сильно отличаться от предшественницы. Основную работу команда направила на снижение массы. Утверждается, что «Феррари» собирается использовать чуть более пяти килограммов балласта для улучшения баланса – таким образом, масса болида должна оказаться существенно ниже минимального значения в 796 кг.

Прогресс ожидается и от силовой установки. В начале прошлого сезона итальянцы были вынуждены снизить мощность на 15 л.с. для обеспечения надежности, а по ходу года еще сильнее ограничили производительность из-за поломок.

Презентация новой машины «Феррари» состоится 14 февраля.

График презентаций болидов «Формулы-1» 2023 года

Операционная мощность двигателя «Феррари» в сезоне-2023 вырастет на 30 л.с. (Soymotor)

7 комментариев

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А с мотором там что?
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i-volk
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Пилотов покормите.
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Антон
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Кульки с песком будут подвешены
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Artem15
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Ответ MAKS$$
Когда первая гонка нового сезона кто подскажет..?
5 марта
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MAKS$$
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Когда первая гонка нового сезона кто подскажет..?
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Batt Monner
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Как обычно перед началом сезона пресса подвешивает морковку перед носом ферраристов
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bogdan fedyuk
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на багаже бинотто
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