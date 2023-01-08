«Феррари» намерена использовать более 5 кг балласта. Данные говорят о значительном улучшении болида в сравнении с 2022-м (It.motorsport)

«Феррари» рассчитывает, что машина 2023 года станет шагом вперед в сравнении с F1-75.

It.motorsport.com сообщает о «значительном» скачке, если верить данным, полученным в аэротрубе и с помощью симуляций.

«Хватит ли этого, чтобы сразиться с « » RB19 Макса Ферстаппена? Увидим только на тестах в Бахрейне», – отмечает журналист Франко Нуньес.

Машина Скудерии на сезон-2023 визуально не будет сильно отличаться от предшественницы. Основную работу команда направила на снижение массы. Утверждается, что «Феррари» собирается использовать чуть более пяти килограммов балласта для улучшения баланса – таким образом, масса болида должна оказаться существенно ниже минимального значения в 796 кг.

Прогресс ожидается и от силовой установки. В начале прошлого сезона итальянцы были вынуждены снизить мощность на 15 л.с. для обеспечения надежности, а по ходу года еще сильнее ограничили производительность из-за поломок.

Презентация новой машины «Феррари» состоится 14 февраля.

График презентаций болидов «Формулы-1» 2023 года

Операционная мощность двигателя «Феррари» в сезоне-2023 вырастет на 30 л.с. (Soymotor)