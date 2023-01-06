«Андретти-Кадиллак» подписала соглашение с одним из поставщиков двигателей «Ф-1»

Теги Хонда Формула-1 Андретти Автоспорт Рено Авто

«Андретти» и «Кадиллак», заявившие о намерении совместно создать команду «Формулы-1», договорились о поставке силовых установок.

«Кадиллак», принадлежащий автомобильной компании General Motors, не будет производить моторы «Ф-1» самостоятельно.

«У нас есть подписанное соглашение с поставщиком силовых установок на начальном этапе. По мере продвижения вперед мы привнесем свой опыт, чтобы в будущем тоже что-то создавать», – заявил президент General Motors Марк Ройс.

Издание Autosport считает, что речь идет о «Хонде», с которой General Motors давно сотрудничает в сфере электромобилей. Журналисты Auto Motor und Sport, напротив, полагают, что «Андретти-Кадиллак» договорилась с «Рено».

«Андретти» и «Кадиллак» объявили о намерении совместно создать команду «Формулы-1»

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1 комментарий

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Adams
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Марио уже давно слил, что у них есть контракт с Рено в случае их прихода в ф1
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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