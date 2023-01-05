Дакар-2023. Аль-Аттия назвал «убийством гонки» увеличение мощности «Ауди»

Комитет ФИА по ралли-рейдам принял решение увеличить максимальную мощность машин класса T1.U на 8 кВт (11 л.с.) с пятого этапа «Дакара-2023».

Решение принято после анализа данных на первых трех этапах гонки. Это означает, что электромашины «Ауди» получили лишние лошадиные силы в сравнении с соперниками в классе T1+ (традиционные автомобили), в частности, с главным фаворитом – «Тойотой».

До гонки «Ауди» пострадала от решения увеличить минимальную массу машин класса T1.U на 100 кг в сравнении с T1+. С помощью подобных мер ФИА пытается сохранить баланс между двумя разными типами автомобилей, которые сражаются за кубок в категории внедорожников.

«Я приветствую решение. У них есть все данные, чтобы измерить, как ускоряется одна и другая машина. Я всегда говорил, что мне не нужна лишняя мощность. Я хочу, чтобы машины были равными по мощности и массе», – заявил , представляющий «Ауди».

Лидер «Тойоты» резко отреагировал на увеличение мощности у соперников:

«Какой сюрприз, что нашим главным конкурентам дали на 11 л.с. больше! Спасибо за раннее убийство гонки», – написал катарский гонщик в своих соцсетях.

После четырех этапов Аль-Аттия возглавляет гонку, на 18 минут от него отстает коллега по «Тойота» Язид Аль-Раджи. За ними следуют гонщики « » и Сайнс-старший с отставанием в 19 и 33 минуты, соответственно.

Дакар-2023. Этап 4. Леб выиграл у Петеранселя и Сайнса-старшего, Барреда Борт и Мацик победили в своих классах