Ник де Врис: «Некоторые бессовестные люди вышли на связь после моего перехода в «Ф-1», хотя раньше не особо поддерживали»

Ника де Вриса удивило поведение знакомых после его перехода в «Формулу-1».

За последние годы де Врис стал чемпионом «Формулы-2» и « ». В 2022-м нидерландец провел за « », а в 2023-м стал основным гонщиком « ».

«Удивительно, насколько бессовестны некоторые люди. О кое-ком я давно ничего не слышал, и они не особо меня поддерживали, а теперь снова вышли на связь», – рассказал де Врис.

Гонщик сообщил, что не чувствует особого давления перед стартом сезона:

«Меня не беспокоит восприятие со стороны окружающего мира. Я проведу свой первый сезон в «Формуле-1». Хочется завоевать уважение своими выступлениями, а не тем, что я скажу по ТВ. Я останусь тем же парнем, что и раньше, в этом плане ничего не поменяется.

Я просто чувствую большую благодарность за все. За последние недели я несколько раз сказал близким: я живу своей лучшей жизнью, живу своей мечтой – и действительно так ощущаю. Я сделаю все, чтобы у меня получилось, но хочу и повеселиться. В этом смысле я не чувствую большого давления. Я не воспринимаю случившееся как данность. Может, это сделает меня сильнее. Я ужасно счастлив».

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