Большинство команд «Ф-1» резко против прихода «Андретти-Кадиллак» или других участников (Reuters)

Дебют «Андретти» в «Формуле-1» по-прежнему под вопросом.

Команда договорилась о поддержке автопроизводителя General Motors через его бренд «Кадиллак». Кроме этого, американцы уже согласовали поставку силовых установок. Тем не менее, действующие участники «Ф-1» относятся к идее скептически.

Большинство текущих команд выступают резко против любого расширения чемпионата, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник в одном из коллективов «Ф-1». Тот же источник считает, что принятие «Андретти» «крайне маловероятно» даже в свете союза с «Кадиллаком».

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