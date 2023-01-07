Большинство команд «Ф-1» резко против прихода «Андретти-Кадиллак» или других участников (Reuters)

Теги Формула-1 Андретти Автоспорт Авто

Дебют «Андретти» в «Формуле-1» по-прежнему под вопросом.

Команда договорилась о поддержке автопроизводителя General Motors через его бренд «Кадиллак». Кроме этого, американцы уже согласовали поставку силовых установок. Тем не менее, действующие участники «Ф-1» относятся к идее скептически.

Большинство текущих команд выступают резко против любого расширения чемпионата, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник в одном из коллективов «Ф-1». Тот же источник считает, что принятие «Андретти» «крайне маловероятно» даже в свете союза с «Кадиллаком».

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1 комментарий

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Mr.Alien
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И всё-таки я не понимаю, почему руководство чемпионата настолько бесхребетное, что команды устраивают самоуправление и решают, кому гоняться, а кому нет. Если вам что-то не нравится — выход там, желающие занять ваше место найдутся.
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