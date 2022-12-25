С 1 по 15 января в Саудовской Аравии пройдет ралли-рейд «Дакар-2023».

31 декабря 2022-го состоится пролог, с 1 января следующего года начнется основная гонка. Пилоты преодолеют 15 этапов и 8549 км (спецучастки – 4706 км).

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Расписание этапов «Дакара-2023»

31 декабря

Пролог: морской лагерь – морской лагерь (общая длина 11 км / спецучасток 11 км)

1 января

Этап 1: морской лагерь – морской лагерь (602,56 км / 367 км)

2 января

Этап 2: морской лагерь – Аль-Ула (589,07 км / 430 км)

3 января

Этап 3: Аль-Ула – Хаиль (669,15 км / 447 км)

4 января

Этап 4: Хаиль – Хаиль (574,01 км / 425 км)

5 января

Этап 5: Хаиль – Хаиль (645,04 км / 373 км)

6 января

Этап 6: Хаиль – Давадми (876,24 км / 465 км)

7 января

Этап 7: Давадми – Давадми (641,46 км / 472 км)

8 января

Этап 8: Давадми – Эр-Рияд (713,85 км / 398 км)

9 января

День отдыха

10 января

Этап 9: Эр-Рияд – Харад (686 км / 358 км)

11 января

Этап 10: Харад – Шейба (623,94 км / 113 км)

12 января

Этап 11: Шейба – Руб-эль-Хали (428,27 км / 275 км)

13 января

Этап 12: Руб-эль-Хали – Шейба (374,86 км / 183 км)

14 января

Этап 13: Шейба – Эль-Хуфуф (675,6 км / 154 км)

15 января

Этап 14: Эль-Хуфуф – Эд-Даммам (417,3 км / 136 км)

Нассер Аль-Аттия: «Мы ждем возвращения Алонсо на «Дакар»

Изображение: твиттер ралли-рейда «Дакар»