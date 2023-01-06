«Хотим перенести в Саудовскую Аравию штаб-квартиры «Макларена» или «Астон Мартин» и иметь своего пилота в «Ф-1». Глава автомобильной федерации – о планах страны

Халид бин Султан Аль Фейсал рассказал об амбициях Саудовской Аравии в авто- и мотоспорте.

Принц Халид – президент автомобильной и мотоциклетной федерации страны. По его словам, Саудовская Аравия намерена стать центром притяжения для команд «Формулы-1» и автопроизводителей – в частности, для « » или « », доли в которых принадлежат саудовскому суверенному фонду.

Саудовская Аравия является миноритарным акционером McLaren Group – материнской компании команды «Макларен», а также вторым акционером автопроизводителя «Астон Мартин» – спонсора коллектива «Ф-1». При этом команда «Астон Мартин» полностью принадлежит консорциуму во главе с Лоренсом Строллом.

«Мы хотим создать хаб. У нас есть большие компании, которые могут поспособствовать развитию автоспорта. Мы надеемся и работаем [над релокацией команды «Ф-1» в Саудовскую Аравию]. Надеюсь, мы сможем привлечь одного из больших автопроизводителей.

Учитывая инвестиции – суверенный фонд купил доли в «Макларене» и «Астон Мартин» – мы движемся в этом направлении. Надеюсь, мы сможем открыть и перенести штаб-квартиры в Саудовскую Аравию или нанять людей, которые помогут производить автомобили и технологии, создавать свои бренды и свою интеллектуальную собственность», – поделился мыслями принц.

Саудовская Аравия собирается принимать самые различные автоспортивные соревнования, в том числе этап чемпионата мира по ралли в 2024 году.

«Надеюсь, мы скоро закроем сделку», – заявил глава Федерации.

В стране уже проводится Гран-при «Ф-1», гонки « », ралли-рейд «Дакар», а в будущем планируется и этап MotoGP.

Принц Халид сообщил, как Саудовская Аравия намерена развиваться в будущем и продвигать в «Ф-1» и MotoGP собственных пилотов:

«У нас есть 20-летняя программа, которая, как мы рассчитываем, запустится в конце 2023 – начале 2024 года. Наша цель – не просто проведение международных соревнований, мы хотим участвовать активнее. Мы хотим, чтобы у нас были инженеры, механики, хотим строить машины, действовать креативно.

Мы очень хотим, чтобы у нас был чемпион, гонщик, который сможет соревноваться в «Формуле-1», пилот в MotoGP. Мы активно вкладываемся в инфраструктуру, в строительство автодромов в Саудовской Аравии. Мы хотим создать академии, чтобы добиться большего вовлечения: саудовские команды с саудовскими или другими гонщиками. Впереди большой путь, но, надеюсь, к 2030-му, 2035-му, 2040-му мы достигнем своих целей».

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