Дакар-2023. Бранч выиграл 8-й этап в классе мотоциклов

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В Саудовской Аравии проходит восьмой этап ралли-рейда «Дакар-2023» (Давадми – Эр-Рияд).

Росс Бранч выиграл заезд в классе мотоциклов, второе время показал Мейсон Клейн, вернувший себе лидерство в общем зачете.

Ралли Дакар
8 января 2023 года
Этап 8
 
Мотоциклы
 
1. Росс Бранч (ЮАР, «Хиро») – 3:46.18
2. Мейсон Клейн (США, «КТМ») +1.33
3. Даниэль Сандерс (Австралия, «Гасгас») +3.15
 
Положение после этапа 8
 
1. Мейсон Клейн (США, «КТМ») – 30:32.29
2. Скайлер Хоус (США, «Хускварна») +0.47
3. Кевин Бенавидес (Аргентина, «КТМ») +2.00
 

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Маршрут ралли и расписание этапов

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