Дакар-2023. Бранч выиграл 8-й этап в классе мотоциклов

В Саудовской Аравии проходит восьмой этап ралли-рейда «Дакар-2023» (Давадми – Эр-Рияд).

Росс Бранч выиграл заезд в классе мотоциклов, второе время показал Мейсон Клейн, вернувший себе лидерство в общем зачете.

Ралли Дакар

8 января 2023 года

Этап 8

Мотоциклы

1. Росс Бранч (ЮАР, «Хиро») – 3:46.18

2. Мейсон Клейн (США, «КТМ») +1.33

3. Даниэль Сандерс (Австралия, «Гасгас») +3.15

Положение после этапа 8

1. Мейсон Клейн (США, «КТМ») – 30:32.29

2. Скайлер Хоус (США, «Хускварна») +0.47

3. Кевин Бенавидес (Аргентина, «КТМ») +2.00

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Маршрут ралли и расписание этапов