Дакар-2023. Бранч выиграл 8-й этап в классе мотоциклов
В Саудовской Аравии проходит восьмой этап ралли-рейда «Дакар-2023» (Давадми – Эр-Рияд).
Росс Бранч выиграл заезд в классе мотоциклов, второе время показал Мейсон Клейн, вернувший себе лидерство в общем зачете.
Ралли Дакар
8 января 2023 года
Этап 8
Мотоциклы
1. Росс Бранч (ЮАР, «Хиро») – 3:46.18
2. Мейсон Клейн (США, «КТМ») +1.33
3. Даниэль Сандерс (Австралия, «Гасгас») +3.15
Положение после этапа 8
1. Мейсон Клейн (США, «КТМ») – 30:32.29
2. Скайлер Хоус (США, «Хускварна») +0.47
3. Кевин Бенавидес (Аргентина, «КТМ») +2.00
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