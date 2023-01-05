«Ф-1» о команде «Андретти-Кадиллак»: «Любого нового участника должны оценить и одобрить как «Ф-1», так и ФИА»

« » отреагировала на создание альянса между «Андретти» и «Кадиллаком».

Американская команда, которая намерена участвовать в «Ф-1», объявила, что будет пробиваться в чемпионат вместе с брендом автопроизводителя General Motors.

«Ф-1» отмечает, что «Андретти-Кадиллак» необходимо получить одобрение от серии.

«К проекту «Ф-1» в данный момент приковано большое внимание. Продолжаются некоторые переговоры, не столь заметные как другие.

Мы все хотим, чтобы чемпионат по-прежнему заслуживал доверия и оставался стабильным, и всем заинтересованным сторонам нужно оценить любого нового участника на соответствие данным целям.

Любого нового участника должны одобрить как «Ф-1», так и », – говорится в заявлении.

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