Погиб Кен Блок

Теги происшествия Кен Блок Ралли-кросс Авто

Знаменитый раллийный гонщик Кен Блок погиб в результате аварии на снегоходе в штате Юта. Ему было 55 лет. 

«С глубочайшими сожалениями подтверждаем, что Кен Блок скончался в результате аварии на снегоходе. Кен был визионером, первопроходцем и легендой. А самое главное – отцом и мужем», – говорится на странице бренда гонщика, Hoonigan. 

Блок – 23-кратный победитель раллийных гонок в США, участник чемпионата мира по ралли, а также 6-кратный победитель мирового ралли-кросса, но больше всего он известен благодаря уникальному трюковому шоу Gymkhana. Первый видеоролик Кен изначально делал в качестве рекламы обуви, но впоследствии шоу превратилось в интернет-феномен (более 600 млн просмотров всех эпизодов).

6 комментариев

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AlexZhano__
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Ответ андрей1968
Снегоход крайне коварная техника, особено спортивные.
Уже второй инцидент с техникой за день. Ещё странная ситуация с Джереми Реннером. Не то снегоуборочная машина проехалась по нему, не то просто упала на него.
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сервисник
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Покойся с миром Легенда!
А 2022 все не кончается...
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MaxSh
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Жалко, особенно когда великие гонщики уходят после обычных ДТП.

Помню все его ролики на ютуб с дрифтом и прохождение трасс.
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андрей1968
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Снегоход крайне коварная техника, особено спортивные.
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Александр Кузьмин
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Покойся с миром, великий
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Юрий Токи
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Легенда
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