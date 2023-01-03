Погиб Кен Блок

Знаменитый раллийный гонщик погиб в результате аварии на снегоходе в штате Юта. Ему было 55 лет.

«С глубочайшими сожалениями подтверждаем, что Кен Блок скончался в результате аварии на снегоходе. Кен был визионером, первопроходцем и легендой. А самое главное – отцом и мужем», – говорится на странице бренда гонщика, Hoonigan.

Блок – 23-кратный победитель раллийных гонок в США, участник чемпионата мира по ралли, а также 6-кратный победитель мирового ралли-кросса, но больше всего он известен благодаря уникальному трюковому шоу Gymkhana. Первый видеоролик Кен изначально делал в качестве рекламы обуви, но впоследствии шоу превратилось в интернет-феномен (более 600 млн просмотров всех эпизодов).