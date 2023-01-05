Президент ФИА бен Сулайем: «Приветствую новость о партнерстве «Кадиллака» и «Андретти» в «Ф-1»

Теги ФИА Формула-1 Андретти Автоспорт Мохаммед бен Сулайем Авто

Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем выразил поддержку союзу «Андретти» и «Кадиллака».

Команда объявила о том, что будет пробиваться в «Формулу-1» вместе с брендом американской автомобильной компании General Motors.

«Приветствую новость о партнерстве «Кадиллака» и «Андретти». ФИА с нетерпением ждет дальнейших переговоров по поводу процесса выражения заинтересованности в участии в чемпионате мира «Формулы-1», – написал бен Сулайем в соцсетях.

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3 комментария

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Project2000
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Нереально сложный путь, чтобы попасть в ф1. Это новость только подчеркивает несостоятельность ФИА и ее чиновников. Андретти проще и дешевле будет вместе с Маском слетать на Луну.
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Rjcnbr
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22 болида шириной 10 метров и длинной в 20, и это на 15 городских трассах из 24. Эти паровозы на трассах, ммм закачаешься
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antistar-Z
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А гимн им будет моргенштерн исполнять, я так понимаю?))
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