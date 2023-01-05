Президент ФИА бен Сулайем: «Приветствую новость о партнерстве «Кадиллака» и «Андретти» в «Ф-1»

Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем выразил поддержку союзу «Андретти» и «Кадиллака».

Команда объявила о том, что будет пробиваться в «Формулу-1» вместе с брендом американской автомобильной компании General Motors.

«Приветствую новость о партнерстве «Кадиллака» и «Андретти». ФИА с нетерпением ждет дальнейших переговоров по поводу процесса выражения заинтересованности в участии в чемпионате мира «Формулы-1», – написал бен Сулайем в соцсетях.

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