Тото Вольфф: «Болид «Мерседеса»-2023 полон сюрпризов»

рассказал о болиде «Мерседеса» на сезон-2023.

«Он полон сюрпризов. Когда я видел его в последний раз, то подумал: «О, выглядит так же [как машина на сезон-2022]», но есть надежда, что он будет другим. Очень похоже на прежнюю машину, но команда говорит, что внутри все иначе. Это касается воздушных потоков, распределения массы, аэродинамики.

В середине сезона произошли фундаментальные изменения. Мы поменяли концепцию, но форма корпуса осталась прежней», – заявил исполнительный директор.

Вольфф рассчитывает, что «Мерседес» справится с трудностями, которые мешали команде в 2022 году:

«Я считаю, что мы гораздо лучше понимаем сложности. Мы снимали слои этой луковицы, открывали новые и новые проблемы, однако, думаю, теперь довольно хорошо понимаем, почему болид неэффективен. По крайней мере есть корреляция на некоторых трассах, так что дело в деталях: как заставить машину работать с аэродинамической точки зрения, как улучшить дорожный просвет, чтобы гоняться было веселее?

Полагаю, если решить проблему за зиму, у гонщиков появится твердая основа, на которой мы сможем развиваться».

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