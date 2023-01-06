Дакар-2023. Петерансель сошел после аварии на 6-м этапе. 14-кратный чемпион занимал 2-е место

попал в аварию на шестом этапе ралли-рейда «Дакар-2023».

14-кратный победитель гонки был вынужден сойти, его штурман Эдуар Буланже отправлен в больницу для обследования.

После пяти этапов француз занимал второе место в общем зачете, и уступал лишь гонщику «Тойоты» .

Другой пилот « » попал в аварию в том же месте, однако может продолжить ралли-рейд.

Аль-Аттия выиграл 5-й этап, Петерансель вышел на 2-е место в общем зачете, Лопрайс и Хоус лидируют в своих классах