Марк Уэббер: «В истории c «Альпин» Пиастри был тем, кто проявил наибольшую лояльность»

отверг обвинения в отсутствии лояльности у Оскара Пиастри.

Руководство «Альпин» заявляло, что Пиастри поступил непорядочно, подписав контракт с « ». После того, как решил уйти в « », французская команда повысила Пиастри до основного гонщика, однако в тот момент юниор уже договорился, что заменит .

«Он (Пиастри) был довольно расслабленным. Иронично, что он проявил столько лояльности, сколько мог с учетом обстоятельств, потому что ждал ответов. Он был тем, кто проявил наибольшую лояльность. Все остальные заинтересованные стороны и люди, безусловно, оказались менее терпеливыми.

Ситуация [с будущим Пиастри в «Альпин»] все еще была довольно непонятной, но затем «Макларен» сообщил, что хочет перемен. Оскар был доступен, и нам пришлось действовать достаточно быстро», – объяснил агент Пиастри и бывший пилот «Формулы-1» в интервью Speedcafe.

Отмар Сафнауэр: «Жаль, что Пиастри не хватило порядочности»

Оскар Пиастри: «Я много раз говорил Сафнауэру, что уйду из «Альпин», а он объявил о моем повышении перед членами команды, не знакомыми с ситуацией»