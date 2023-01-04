«Феррари» прекратила сотрудничество со спонсорами, приносившими $55 млн в год (RacingNews365)

«Феррари» больше не будет работать с двумя крупными спонсорами.

Как сообщает RacingNews365, Скудерия завершила сотрудничество с криптокомпанией Velas, которая подписала долгосрочное соглашение в 2021-м. По информации источника, «Феррари» не выполнила условия сделки, касающиеся создания NFT-изображений. В то же время предполагаются нарушения и со стороны Velas. Стороны рассматривают вариант с обращением в суд.

Кроме этого, прекращена работа с фирмой Snapdragon, которая занимается полупроводниками – вероятно, по взаимному согласию.

Издание оценивает потери Скудерии в 55 миллионов долларов: 30 миллионов приносила сделка с Velas, 25 (в денежном виде, а также в форме технической поддержки) – со Snapdragon. Стороны не прокомментировали информацию о разрыве контрактов.

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