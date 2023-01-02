Руководитель «Астон Мартин»: «Непростой характер Алонсо – именно то, что нам нужно. Такова природа истинного чемпиона»

Теги Фернандо Алонсо Себастьян Феттель Формула-1 Астон Мартин Альпин Майк Крак Авто

Майк Крак уверен, что трудный характер Фернандо Алонсо поможет «Астон Мартин».

Двукратный чемпион «Формулы-1» покинул «Альпин» и заменил в «Астон Мартин» Себастьяна Феттеля, завершившего карьеру.

«Фернандо – очень прямолинейный гонщик и человек. Пилоты вроде Фернандо достигли успеха, потому что задавали вопросы, давили и стремились к большему.

Нам надо подготовиться, надо понимать, что он спросит. Какие у него появятся идеи? Что он захочет от машины? Какие процессы в команде он хотел бы увидеть? Какой опыт других команд мы должны использовать?

Я знаю, что с Фернандо вовсе не просто справиться. Он будет постоянно давить и стремиться к большему – такова природа истинного чемпиона. Но можно быть уверенным, что он выжмет из болида все. Если мы хотим расти и стать топ-командой, мы должны справиться с таким типом характера. Фернандо – именно то, что нам нужно», – заявил руководитель «Астон Мартин».

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6 комментариев

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sal398
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Посмотрим, что будет говорить после 1й половины сезона/ пары сходов из-за техники... А то каждый раз все начинается как любовь-морковь, поцелуи в десна или куда еще, а заканчивается мотором ф2...
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Project2000
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В позапрошлом десятилетии он взял два титула, но потом помочь командам в достижении каких-то значимых результатов он не был замечен... У АМ свой путь.
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oregu
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Ответ Alex Legend
Просто в пелотоне нужен был человек, который посылает зажравшегося сынка на 3 буквы. Алонсо подходит.
На фоне Окона, Стролл выглядит отличным парнем.
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Орбит Орбит
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Звучит осмысленно
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Великий Алонсо
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Лучше и не скажешь. Алонсо это лидер по природе, он всегда первый. Всякие Пересы и Боттасы это омежки на трассе, не лидеры, не чемпионы. Если Алонсо в команде, то он всегда намерен быть первым номером, оно и понятно, человек просто быстрейший пилот в истории Формулы 1, знает себе цену
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Alex Legend
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Просто в пелотоне нужен был человек, который посылает зажравшегося сынка на 3 буквы. Алонсо подходит.
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