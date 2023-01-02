Руководитель «Астон Мартин»: «Непростой характер Алонсо – именно то, что нам нужно. Такова природа истинного чемпиона»

Майк Крак уверен, что трудный характер Фернандо Алонсо поможет «Астон Мартин».

Двукратный чемпион «Формулы-1» покинул « » и заменил в «Астон Мартин» , завершившего карьеру.

«Фернандо – очень прямолинейный гонщик и человек. Пилоты вроде Фернандо достигли успеха, потому что задавали вопросы, давили и стремились к большему.

Нам надо подготовиться, надо понимать, что он спросит. Какие у него появятся идеи? Что он захочет от машины? Какие процессы в команде он хотел бы увидеть? Какой опыт других команд мы должны использовать?

Я знаю, что с Фернандо вовсе не просто справиться. Он будет постоянно давить и стремиться к большему – такова природа истинного чемпиона. Но можно быть уверенным, что он выжмет из болида все. Если мы хотим расти и стать топ-командой, мы должны справиться с таким типом характера. Фернандо – именно то, что нам нужно», – заявил руководитель «Астон Мартин».

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