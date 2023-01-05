«Андретти» и «Кадиллак» объявили о намерении совместно создать команду «Формулы-1»

Теги ФИА Стефано Доменикали Формула-1 Андретти Автоспорт Рено Мохаммед бен Сулайем Авто

«Андретти» и «Кадиллак» объединили усилия в борьбе за право выступать в «Формуле-1».

Американская гоночная команда объявила, что собирается участвовать в «Ф-1» вместе с «Кадиллаком» – брендом автопроизводителя General Motors. Ранее «Андретти» неоднократно заявляла о своих амбициях в «Ф-1».

По информации Auto Motor und Sport, «Кадиллак» не собирается производить собственные силовые установки для «Андретти». Предположительно, двигатели новой команде будет поставлять «Рено».

Тем не менее, поддержка производителя должна увеличить шансы «Андретти». Руководитель «Ф-1» Стефано Доменикали отмечал, что заинтересован в привлечении в чемпионат автомобильных компаний.

На этой неделе президент ФИА Мохаммед бен Сулайем запустил процесс выражения заинтересованности со стороны потенциальных новых команд «Ф-1».

ФИА изучит заявки от потенциальных новых команд «Формулы-1»

8 комментариев

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_Nibelungen_
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F1 обязана принять Андретти. Еще хотелось бы, чтобы это была новая команда, 11 конюшня.
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прохожий2
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"Pink Cadillac" - так будет называться??🤭💥)) Как пиндосы бортанули Берни, так и понеслось.. Аж 4 гонки хотят в Штатах, команды аки грибы после дождичка возникают! ... Только после 78-го не было американских чемпионов ( Вильнёв - канадец, кто забыл).., да и Андретти, прямо сказать, "американец" ещё тот... Да все они - "с миру по нитке..".. Только деградация адская))) .. Помню дебют в Макларене Майкла.. туши фонари!!💥🤭🤣))) ... тут же взяли Хаккинена..))
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индийский огурчик
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Класс, ждём что форд хаас возьмёт. И порше бмв с тойотой проснутся
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Mohnatiy
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Большой розовый болид с хромированными спойлерами...
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RaceBros
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Бен Сулайем уже в твиттере намекнул, что всё хорошо будет
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Mr.Alien
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Хоть бы они пришли в Ф1 🤞🤞🤞
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Зубы Дзюбы
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Хочется больше команд. Пусть в конце будет битва 3 днарей, но лучше так
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Михаил Белавин
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Ну такой альянс больше игнорировать нельзя
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