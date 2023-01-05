«Андретти» и «Кадиллак» объявили о намерении совместно создать команду «Формулы-1»
«Андретти» и «Кадиллак» объединили усилия в борьбе за право выступать в «Формуле-1».
Американская гоночная команда объявила, что собирается участвовать в «Ф-1» вместе с «Кадиллаком» – брендом автопроизводителя General Motors. Ранее «Андретти» неоднократно заявляла о своих амбициях в «Ф-1».
По информации Auto Motor und Sport, «Кадиллак» не собирается производить собственные силовые установки для «Андретти». Предположительно, двигатели новой команде будет поставлять «Рено».
Тем не менее, поддержка производителя должна увеличить шансы «Андретти». Руководитель «Ф-1» Стефано Доменикали отмечал, что заинтересован в привлечении в чемпионат автомобильных компаний.
На этой неделе президент ФИА Мохаммед бен Сулайем запустил процесс выражения заинтересованности со стороны потенциальных новых команд «Ф-1».
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