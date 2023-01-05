«Андретти» и «Кадиллак» объявили о намерении совместно создать команду «Формулы-1»

« » и «Кадиллак» объединили усилия в борьбе за право выступать в «Формуле-1».

Американская гоночная команда объявила, что собирается участвовать в «Ф-1» вместе с «Кадиллаком» – брендом автопроизводителя General Motors. Ранее « » неоднократно заявляла о своих амбициях в «Ф-1».

По информации Auto Motor und Sport, «Кадиллак» не собирается производить собственные силовые установки для « ». Предположительно, двигатели новой команде будет поставлять « ».

Тем не менее, поддержка производителя должна увеличить шансы «Андретти». Руководитель «Ф-1» отмечал, что заинтересован в привлечении в чемпионат автомобильных компаний.

На этой неделе президент ФИА Мохаммед бен Сулайем запустил процесс выражения заинтересованности со стороны потенциальных новых команд «Ф-1».

ФИА изучит заявки от потенциальных новых команд «Формулы-1»