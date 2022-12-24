График презентаций болидов «Формулы-1» 2023 года

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Команды «Формулы-1» начали определяться с датами презентаций машин на сезон-2023.

На данный момент три коллектива из десяти объявили, когда покажут болиды.

График презентаций болидов-2023
 
«Альфа Таури» (AT04) – 11 февраля
«Астон Мартин» (AMR23) – 13 февраля, 22:00
«Феррари» – 14 февраля
 

время московское

Предсезонные тесты состоятся 23-25 февраля в Бахрейне, первый Гран-при 2023 года пройдет там же с 3 по 5 марта.

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