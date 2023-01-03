Льюис Хэмилтон: «Потрясен смертью Кена Блока – дорогого друга, удивительного человека, который всегда жил на полную катушку»

Гонщики «Формулы-1» высказались о гибели знаменитого раллиста Кена Блока.

Блок ушел из жизни в результате несчастного случая, когда катался на снегоходе. Ему было 55 лет.

«Сегодня я узнал, что потерял дорогого друга. Я потрясен новостью о смерти Кена Блока. Он был удивительным человеком, который всегда жил на полную катушку.

Помню, насколько позитивным он был, когда мы впервые работали вместе. Такой большой талант. Многие годы назад мы великолепно провели время, занимаясь хели-ски и катаясь на сноуборде в Канаде. Мы очень уважали друг друга. Его будет по-настоящему не хватать. Мои мысли и молитвы с его прекрасной семьей.

Ушел слишком рано. Покойся с миром, Кен», – написал пилот « » в соцсетях.

«Легенда нашего спорта», – отметил гонщик « » .

«Сегодня мы потеряли легенду нашего спорта. Спасибо, Кен, за то, как ты делился своей страстью к гонкам», – высказался Эстебан Окон из «Альпин».

К соболезнованиям присоединились чемпион «Ф-1» 2009 года , президент ФИА Мохаммед бен Сулайем и многие другие гонщики, официальные лица, команды и чемпионаты.

Погиб Кен Блок – легендарный гонщик-создатель «джимханы» и популяризатор автоспорта