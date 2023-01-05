Шварцман провел частные тесты «Индикара», став быстрейшим из 4 гонщиков

Тест-пилот «Феррари» в «Формуле-1» впервые опробовал болид « ».

Роберт провел частные тесты на короткой конфигурации трассы в Себринге вместе с тремя другими гонщиками: еще одним дебютантом Киффином Симпсоном, а также Дэйном Кэмероном и Стингом Рэй Роббом, для которых заезды стали вторыми.

Шварцман представлял команду «Чип Гэнасси» и показал лучшее время (52,539), проехав 86 кругов.

«Было весело. В целом очень позитивный и продуктивный день. Было интересно ознакомиться с машиной, и я рад, что она превзошла мои ожидания.

Если говорить о физической составляющей и пилотаже, управлять болидом довольно приятно. Честно говоря, никаких болезненных ощущений нет, физическая подготовка позволила мне доехать тесты до конца.

Машина мне очень понравилась, было весело, и мы протестировали многие вещи, которые, надеюсь, помогут команде. В целом я очень доволен», – поделился впечатлениями Шварцман.

Роберт считается одним из главных претендентов на место в «Чип Гэнасси» в 2024 году.

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