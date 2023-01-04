«Хаас» обновил лого после прихода титульного спонсора

«Хаас» представил новый логотип команды.

С 2023 года коллектив официально называется MoneyGram Haas F1 Team. MoneyGram – новый титульный спонсор команды, компания, занимающаяся цифровыми платежами с карты на карту. «Хаас» встроил фирменный знак партнера в свой логотип.

В марте прошлого года «Хаас» разорвал контракт с компанией Дмитрия Мазепина «Уралкалий», который был титульным спонсором в 2021-м. Также места в «Формуле-1» лишился гонщик Никита Мазепин – сын Дмитрия.

Впервые за 20 лет команда-новичок «Ф-1» не обанкротилась за пару сезонов и даже взяла поул. Главный урок – в поиске спонсоров

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Изображение: твиттер команды «Хаас»