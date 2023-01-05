ФИА расследовала помощь Сайнса в закрытии двери своему отцу на «Дакаре»

Стюарды ФИА провели расследование инцидента на ралли-рейде «Дакар» с участием гонщика «Ауди» Карлоса Сайнса-старшего и его сына Карлоса Сайнса, выступающего за «Феррари» в «Формуле-1».

Сайнс-младший помог отцу закрыть дверь, когда тот остановился на третьем этапе ралли, чтобы починить машину, что привлекло внимание делегата ФИА.

Федерация изучила эпизод и не нашла нарушения. Гоночная бригада не имеет права находиться на расстоянии менее километра от спортсмена во время прохождения спецучастка, однако стюарды учли, что пилот «Ф-1» не входит в команду Сайнса-старшего.

Тем не менее, ФИА призвала всех гонщиков соблюдать не только букву регламента, но и избегать ситуаций, которые могут вызвать подозрения.

«Очень трудно считать отношения между отцом и сыном абсолютно незначимыми», – отмечается в заявлении.

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