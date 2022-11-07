Карякин без «Дакара», Пике расследуют за слова о президенте Бразилии, Алонсо и Вандорн снова в одной команде, Мазепин – диджей и другие новости «Ф-1» за неделю

Sports.ru представляет дайджест интереснейших событий в «Формуле-1» и других гоночных сериях за неделю.

1. Нельсон Пике заявил, что избранный президент Бразилии должен отправиться «на кладбище» – теперь слова трехкратного чемпиона мира расследуют.

Заявление Пике произошло на фоне беспорядков в стране после выборов: сообщалось, что проведение Гран-при под угрозой, однако в «Ф-1» уверены, что гонка состоится.

2. Ферстаппен вошел в список 500 богатейших людей Нидерландов с состоянием в 120 миллионов евро.

3. Алонсо возмущен тем, что болид «Альпин» ломается только у него – в «Макларен-Хонде» было по-другому. Окон ответил, что тоже умеет считать поломки, в команде извинились перед Фернандо.

Также двукратный чемпион «Ф-1» рассказал, как работа «Хонды» с «Маклареном» помогла японцам достичь успеха с «Ред Булл».

4. Вандорн станет новым резервным пилотом «Астон Мартин», где вновь будет работать с Алонсо. Фернандо поприветствовал экс-напарника по «Макларену» в будущей команде.

5. Хюлькенберга объявят пилотом «Хааса» уже на этой неделе, утверждает Ziggo Sport. Магнуссен заявил, что всегда уважал Нико и готов поработать вместе, несмотря на прежние разногласия. Немец должен заменить своего соотечественника Мика Шумахера.

6. Мазепин дебютировал в роли диджея и рассказал, что попрощался с «Ф-1» лишь «на какое-то время».

7. Феттель допустил, что вернется в «Ф-1» в будущем.

🏆 Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Мехико

Другие серии

1. Карякин пропустит «Дакар» из-за требования осудить спецоперацию. Ранее от участия в ралли-рейде отказался «КАМАЗ-мастер».

2. Баньяя стал чемпионом MotoGP, последнюю гонку сезона выиграл Ринс.

3. Логано завоевал второй титул NASCUP Cup.

🔔 Ближайшие гонки

1. Гран-при Сан-Паулу «Ф-1» (11-13 ноября).

2. Ралли Японии WRC (10-13 ноября).

Главные цитаты

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Гельмут Марко: «Ферстаппена победить невозможно, и моя работа в том, чтобы его напарники это поняли»

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Макс Ферстаппен о Хэмилтоне: «Люди говорили мне, что он не называет меня по имени»

Даниэль Риккардо: «Алонсо хочет проводить свободный уик-энд на трассе, я и большинство других гонщиков – нет»

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